Darvin Ham amer sur sa fin de parcours chez les Lakers

Tout juste vainqueur de la NBA Cup avec les Bucks, Darvin Ham a ouvert la boîte à souvenirs. Ou plutôt celle à mauvais souvenirs. Dans une interview donnée à Andscape, l’ancien technicien des Lakers, désormais assistant de Doc Rivers à Milwaukee, est revenu sur son départ de Los Angeles après une élimination au premier tour des derniers playoffs. Cette fin de parcours anticipée, qu’il trouve carrément « dingue », lui reste en travers de la gorge.

« En faisant ce que j’ai fait, je le jure devant Dieu, n’importe où ailleurs, je serais probablement en train de demander une prolongation » a-t-il clamé. « Ce ne sont pas des sentiments, juste des faits. Les Lakers avaient raté les playoffs et sont passés au dernier carré de la NBA, les finales de conférence. Puis on gagne l’In-Season Tournament, on fait face à toutes les blessures, et on gagne les deux matchs de play-in pour aller en playoffs. »

Plombé par sa série face aux Nuggets

Darvin Ham met en avant son bilan, et le place en perspective avec la situation des Lakers avant son arrivée, consécutive à une saison manquée et conclue sans qualification pour les phases finales. Une saison qui avait coûté sa place à Frank Vogel, deux ans après avoir décroché le 17e titre de l’histoire de la franchise.

En plus des critiques de moins en moins voilées d’Anthony Davis sur ses choix tactiques, le coach avait notamment payé cher les occasions manquées par son équipe face aux Nuggets au premier tour, alors que les Lakers ont souvent mené lors des matchs face au champion sortant. Los Angeles avait gâché plusieurs avances conséquentes, tombant entre autres sur deux tirs de la gagne dans les derniers instants signés Jamal Murray.

« Les gens parlent toujours de notre élimination contre Denver, mais ils ne parlent jamais de comment on est arrivé face à Denver » estime Darvin Ham. « On avait battu une jeune équipe de Memphis chez elle et on avait battu Golden State. Je ne suis pas un fouille-merde, et je ne vais pas commencer à l’être à 51 ans. Mais vous le sentez quand vous en avez fait assez pour rester à votre poste. J’avais le sentiment de l’avoir fait. »

Il a refusé les Suns avant de rejoindre les Bucks

L’ancien joueur avance des « attentes irréalistes à certains moments » quand on est sur le banc des Lakers. Le contexte toujours spécial et l’engouement autour de la franchise californienne avait alimenté les critiques à son sujet, en particulier en ligne. « C’était ce qui était le plus décevant, la méchanceté de ce que les gens disent. »

Darvin Ham en était arrivé arrivé à la conclusion qu’il devait prendre une année de coupure après ses deux saisons intenses. Il assure d’ailleurs avoir refusé une proposition de Mike Budenholzer, qui voulait en faire son bras droit lors de sa nomination à Phoenix. « Le timing n’était pas le bon » explique l’intéressé.

Il avait aussi refusé la proposition de Doc Rivers lorsqu’il a été nommé en cours de route chez les Bucks. Mais le technicien de Milwaukee a su se montrer persuasif lors d’un diner.

« Je pensais vraiment qu’il devait rester actif dans ce jeu, que c’était très important pour lui » a ainsi assuré Doc Rivers. Au grand dam de la femme de Darvin Ham comme elle l’a expliqué au media américain…