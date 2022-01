Au tour des Grizzlies de se venger sur les Bulls

Les Grizzlies ont profité de la venue du leader de la conférence Est pour se rassurer après avoir concédé leur premier revers en 2022, face à Dallas. Même privé de Zach LaVine, Chicago a d’abord répondu à l’intensité imposée par les Grizzlies en début de partie. DeMar DeRozan a répliqué aux 2+1 de Ja Morant et Brandon Clarke par deux paniers et deux lancers, maintenant les deux équipes dos à dos après 12 minutes (20-20).

Les 3-points du trio Melton-Bane-Jackson Jr ont ensuite permis à Memphis de prendre les devants. Desmond Bane a alors couronné le 16-0 des locaux avec un floater et un 3-points pour porter la marque à 39-23. Les Bulls ont souffert pour contenir la vague adverse, marquée par une nouvelle série de missiles lointains de John Konchar, Desmond Bane et Ja Morant, ce dernier servant ensuite Brandon Clarke pour un dunk au buzzer de la première mi-temps (58-45).

Chicago a réussi à passer sous la barre des 10 points au retour des vestiaires (68-61), mais Memphis trouvait toujours la parade pour refaire un écart, cette fois par deux paniers de Desmond Bane et un dunk de Ja Morant en contre-attaque (79-63). Sans DeMar DeRozan, brièvement revenu sur le banc, les Bulls ont plongé pour de bon, relégués à -20 à l’issue du troisième quart-temps, et après deux connexions magistrales entre Tyus Jones et Brandon Clarke (92-72).

Le retour de DeMar DeRozan n’a pas suffi pour inverser la tendance, et Memphis a ainsi pu renouer rapidement avec la victoire, s’imposant sur le score de 119 à 106 après un dernier délice de « 360 lay-up » main gauche signé Ja Morant devant Malcolm Hill.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Memphis renoue déjà avec la victoire. Les Grizzlies ont marqué l’histoire avec une série de 11 victoires, mais celle-ci a pris fin ce week-end face aux Mavs. Déterminés à corriger le tir à l’occasion de la réception de Chicago, les coéquipiers de Ja Morant n’ont pas failli à leur tâche en réglant le compte de Bulls amoindris en trois quart-temps. Le Top 3 de l’Ouest est plus que jamais d’actualité pour Memphis.

– DeMar DeRozan seul au front. Derrière DeMar DeRozan, les Bulls ont peiné à offrir des alternatives fiables. Coby White et Nikola Vucevic n’ont apporté que sur de trop courtes séquences, et le reste du groupe n’a pas suffi pour épauler correctement l’arrière de Chicago (24 points à 10/24), même si chacun a soigné ses stats dans un dernier acte sans enjeu.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. Encore une fois, l’arrière a eu cette capacité à shooter à un haut pourcentage et à se distinguer par des séquences de très haut niveau comme dans le deuxième quart-temps, en alignant les paniers. Auteur de 19 points à 8/12 à la pause, il a terminé à 25 points et 4 passes décisives en 29 minutes.

✅ Ja Morant. Dans un match où il a été relativement discret, et même frustré parfois, le meneur a trouvé le moyen de finir avec une ligne de stats solide, à 25 points à 9/17 au tir, 4 rebonds et 3 passes décisives. Il a su rester agressif jusqu’au bout, délivrant une nouvelle envolée magique avant de rejoindre le banc, histoire de terminer une bonne soirée sur une bonne note.

✅ La paire Jones-Clarke. Parce que les deux joueurs ont apporté des relais intéressants en sortie de banc, au même titre que John Konchar on De’Anthony Melton. Mais aussi pour leurs deux actions successives en fin de troisième quart-temps, un alley-oop après un joli cross de Tyus Jones, et un caviar en contre-attaque pour le dunk de Brandon Clarke. Deux actions qui ont mis un terme au suspense dès la fin du troisième quart-temps. Le premier finit avec 11 points et 8 passes décisives, le second avec 15 points (7/8 au tir), 7 rebonds.

⛔ Nikola Vucevic. Le pivot monténégrin n’est jamais entré dans son match et a livré au final l’une de ses pires prestations offensives de sa saison, terminant avec 7 points à 2/13 au tir pour aller avec ses 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Un match à oublier.

Ça chauffe entre Ja Morant et Tony Bradley

En fin de partie, Ja Morant s’est chauffé avec l’intérieur des Bulls après un drive marqué par un contact dans la peinture. Tony Bradley a tenu Ja Morant par le maillot, ce dernier lui a jeté le ballon dans le visage, jusqu’à ce que Steven Adams ne vienne séparer les deux acteurs. Le pivot néo-zélandais a alors porté Tony Bradley jusqu’aux abords de la ligne médiane. Les deux joueurs ont écopé d’une faute technique.

LA SUITE

Memphis (31-15) : les Grizzlies débuteront un road trip de quatre matchs du côté de Milwaukee ce mercredi.

Chicago (27-15) : les Bulls recevront les Cavs ce mercredi.