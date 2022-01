Le Heat maîtrise les Raptors dans le « money-time »

Dans ce duel d’équipes en forme dans la conférence Est (7-3 sur les 10 derniers matchs pour les deux équipes), le premier quart-temps est indécis et passionnant. Le niveau de jeu est bon et c’est le duo Fred VanVleet – Chris Boucher qui frappe le premier. Le tandem cumule 18 points, dont 11 pour le meneur, et les Raptors s’assurent une courte avance après 12 minutes (30-27).

Par la suite, le Heat sort les barbelés et n’autorise que 21 points (10/25) des Raptors durant le second quart-temps. Fred VanVleet bien contenu (0 point sur le quart-temps), c’est Pascal Siakam qui se réveille tandis que Chris Boucher ajoute 7 points supplémentaires à son compteur personnel. En attaque, les locaux s’appuient sur un duo Jimmy Butler – Tyler Herro qui cumule à 29 points, et le Heat vire en tête à la mi-temps (58-51).

Après la pause, les Raptors sortent à leur tour les barbelés et le Heat éprouve de grandes difficultés à trouver des solutions en attaque. Mais alors que les visiteurs ont rattrapé leur court retard et sont repassés devant au score (75-73), Tyler Herro prend feu et colle un 7-0 aux Raptors à lui tout seul dans la dernière minute du troisième quart-temps et le Heat respire (80-75).

Les hommes forts des deux formations continuent de se rendre coup pour coup dans le quatrième quart-temps. Le chassé-croisé se prolonge et c’est dans le « money-time » que l’issue de la rencontre se dessine. Alors que les Raptors sont à désormais 3 points du Heat (99-96), PJ Tucker, royalement servi par Jimmy Butler, inscrit son tir favori, un tir primé dans le « corner », pour permettre au Heat de passer à +6 dans la dernière minute. Malgré une ultime réponse derrière l’arc, les Raptors sont trop courts et s’inclinent après un honorable combat.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour réussi pour Bam Adebayo. Après 22 matchs d’absence à cause d’une blessure au pouce, le pivot a effectué son retour dans le cinq majeur du Heat et a rapidement rappelé à quel point il était important à cette équipe. Il a compilé 14 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 contre.

– Omer Yurtseven au placard. Alors qu’il avait enchainé les matchs comme titulaire ces derniers temps, le Turc a logiquement cédé sa place à son coéquipier All-Star. Mais Erik Spoelstra n’a même pas fait appel à lui en sortie de banc puisque c’est Dewayne Dedmon qui a rempli le rôle de pivot remplaçant.

– Les Raptors en petit comité. Puisque Gary Trent Jr. et Khem Birch étaient absents, Nick Nurse a utilisé une rotation très resserrée. Seuls Chris Boucher et le rookie Justin Champagnie sont sortis du banc et ont joué. Avec malgré tout une disparité importante à noter dans l’utilisation des deux remplaçants puisque le premier a joué 38 minutes, contre 9 minutes pour le second.

TOPS/FLOPS

✅ Chris Boucher. En sortie de banc, le Canadien a livré une très bonne performance avec 23 points (7/13) et 10 rebonds en 38 minutes. Au sein d’une rotation resserrée de sept joueurs, il a été responsabilisé et a rentabilisé la confiance accordée par Nick Nurse.

✅ Tyler Herro. Cela devient presque une habitude de placer le sixième homme parmi les satisfactions du Heat. Une fois de plus, l’arrière a été fantastique en sortie de banc, tant au « scoring » qu’à la création. Il a terminé le match avec 23 points (8/16), 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

✅ Jimmy Butler. Le patron du Heat a posté un triple-double (19 points, 10 rebonds, 10 passes) pour venir à bout de vaillants Raptors. Après un début de saison tronqué par une blessure au coccyx, l’ailier a trouvé son rythme de croisière et le Heat prospère.

⛔️ Les « snipers » du Heat, Duncan Robinson et Max Strus, qui ont cumulé 14 points à 5/14 aux tirs. Pourtant toujours cherchés, et trouvés, par leurs coéquipiers, les deux hommes arrières ont eu bien du mal à régler la mire.

LA SUITE

Miami (28-16) : réception de Portland mercredi

Toronto (21-20) : déplacement à Dallas mercredi