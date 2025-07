Kyrie Irving ne fait aucune promesse sur son retour

Damian Lillard, Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Kyrie Irving… Trois meneurs All-Stars et l'un des meilleurs ailiers actuels manqueront à l'appel à la rentrée prochaine en raison de très graves blessures. Si le trio Lillard-Haliburton-Tatum pourrait manquer toute la saison, Irving pourrait revenir au début de l'année prochaine. Touché en cours de saison, le meneur des Mavericks se remet d'une rupture des croisés, mais à 33 ans, pas de question de faire des promesses.

“Ne retenez pas votre souffle pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas, c’est juste que… je ne veux pas faire de prédictions sur la date de mon retour” a-t-il confié lors d'un live sur YouTube avec ses fans. “Je veux revenir à 150 000 %. Donc je prends mon temps pour vraiment me soigner. Je prends le temps de remettre mon physique en état — et d’autres parties de mon corps aussi — et vraiment d’apprécier ce processus de récupération.”

Apprendre la patience, entretenir la discipline

Irving le reconnaît, sa convalescence “n'est pas jolie”, mais “c’est une belle bagarre”. “Je passe par une sorte de montagnes russes mentales tous les jours et je veux juste être de retour sur le terrain” assure-t-il.

Le plus difficile, c'est de se focaliser sur un retour qui n'arrivera que dans six ou sept mois. Il faut de la discipline, tout en acceptant de ne rien forcer.

“Remplir mon temps avec des choses qui me servent au plus haut niveau, ce n’est pas toujours évident. C’est facile de prendre son téléphone et de scroller. C’est facile de faire des choses par habitude, même si elles ne sont pas toujours bonnes pour soi” reconnaît Kyrie Irving. “Chaque jour, quand je me réveille, non seulement je suis reconnaissant envers Dieu de m’avoir réveillé, mais aussi d’avoir du souffle dans mes poumons, d’avoir une chance de plus. (…) Maintenant, je ne suis clairement pas toujours le plus discipliné. Je suis humain… Je peux faire mieux, et je suis l’un de mes plus durs critiques… Mais j’apprends à m'épargner, à me donner cet espace pour ne pas me juger trop sévèrement. (…) Je ne peux rien forcer, je ne peux pas faire passer le temps plus vite.”