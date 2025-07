Gabby Williams et Dominique Malonga brillent face aux championnes en titre à New York !

Gabby Williams se rappellera longtemps de ce 6 juillet 2025 ! Appelée pour la première fois pour participer au All-Star Game WNBA pour la première fois de sa carrière, la meneuse tricolore a fêté la nouvelle en allant gagner un match important sur le parquet du New York Liberty de Marine Johannès ! C'est déjà la deuxième fois que le Storm l'emporte face aux championnes en titre cette saison.

Pour New York, c'est le même constat qui se confirme match après match, à savoir l'absence de l'intérieure Jonquel Jones qui perturbe l'équilibre de la formation de Sandy Brondello en exposant un peu trop Breanna Stewart (8 points, à 4/17 au tir) et Sabrina Ionescu, qui n'a pas tenu sur la durée (22 points, 7/19). Forcément, les intérieures Ezi Magbegor et Nneka Ogwumike (14 et 15 points) mais aussi Dominique Malonga, en ont profité.

Dominique Malonga se montre aussi

Seattle a d'abord fait mieux que résister en première mi-temps, avec l'appui de Skylar Diggins et de la paire intérieure Magbegor-Ogwumike pour bien débuter la partie (18-22). Malgré les efforts de Gabby Williams et ses coéquipières, c'est tout de même New York qui a viré en tête à l'heure du repos, et ce, grâce aux exploits répétés de Sabrina Ionescu, déjà à 20 points à la pause, à 5/6 de loin ! L'arrière shooteuse a notamment conclu la première mi-temps par un 3+1 qui a enflammé le Barclays Center, permettant aux New Yorkaises de rentrer au vestiaire à +3 (44-41).

C'est dans le troisième quart-temps que le match a basculé en faveur du Storm. Une tempête qui s'est concrétisée par un 22-6 en 10 minutes, avec une Gabby Williams intenable, à 3-points ou pour finir de près et une fin de période remarquée de Dominique Maloonga, dont un panier au buzzer pour porter la marque à 63-50 ! L'intérieure française a enquillé trois paniers de suite au début du quatrième quart-temps pour plier l'affaire (52-71). MVP du match avec ses 16 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions Gabby Williams a conclu sa folle journée d'un ultime 3-points avant le 8-0 du Liberty pour finir le match sous la barre des dix points d'écart (70-79).

Étincelante en première mi-temps, Sabrina Ionescu a ainsi été limitée à 2 points après le repos, plombant complètement la dynamique des New Yorkaises, qui tenteront de se relancer mardi à la maison face à Las Vegas. Seattle va pour sa part enchaîner une double confrontation face à Connecticut, bon dernier.