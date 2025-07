Gabby Williams devient la première Française retenue au All-Star Game WNBA

On connaissait déjà les deux capitaines du prochain All-Star Game WNBA (Caitlin Clark et Napheesa Collier), sans oublier les deux coachs (Cheryl Reeve et Sandy Brondello) et les huit titulaires restantes (Paige Bueckers, Aliyah Boston, Breanna Stewart, Sabrina Ionescu, A'ja Wilson, Nneka Okwumike, Allisha Gray et Satou Sabally).

Voilà que l'on connaît maintenant le nom des remplaçantes de l'événement, qui aura lieu le 19 juillet. Elles seront au nombre de douze et, parmi elles, il y aura une certaine Gabby Williams.

On s'y attendait, c'est désormais officiel et c'est tout simplement la première fois qu'une Française est retenue pour le match des étoiles ! La joueuse de Seattle (13.3 points, 4.7 rebonds, 4.7 passes et 2.6 interceptions) aura donc dû patienter jusqu'à sa septième année dans la ligue pour être invitée à pareille fête.

Trois rookies, deux novices et des habituées

À ses côtés, on retrouvera deux rookies supplémentaires (Sonia Citron et Kiki Iriafen) pour accompagner Paige Bueckers, ainsi qu'une autre novice (Kayla Thornton), des habituées (Skylar Diggins, Alyssa Thomas, Kelsey Plum et Jackie Young) et d'autres têtes bien connues du circuit (Rhyne Howard, Kelsey Mitchell, Angel Reese et Courtney Williams).

La prochaine étape ? La constitution des équipes le 8 juillet, une dizaine de jours avant le grand rendez-vous, qui se déroulera au Gainbridge Fieldhouse, la salle du Fever (et des Pacers).

Les effectifs du All-Star Game 2025

Titulaires : Caitlin Clark (Fever), Napheesa Collier (Lynx), Paige Bueckers (Wings), Aliyah Boston (Fever), Breanna Stewart (Liberty), Sabrina Ionescu (Liberty), A'ja Wilson (Aces), Nneka Okwumike (Storm), Allisha Gray (Dream) et Satou Sabally (Mercury)

Remplaçantes : Sonia Citron (Mystics), Skylar Diggins (Storm), Rhyne Howard (Dream), Kiki Iriafen (Mystics), Kelsey Mitchell (Fever), Kelsey Plum (Sparks), Angel Reese (Sky), Alyssa Thomas (Mercury), Kayla Thornton (Valkyries), Courtney Williams (Lynx), Gabby Williams (Storm), Jackie Young (Aces)

Coachs : Cheryl Reeve (Lynx), Sandy Brondello (Liberty)