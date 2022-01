Les Hawks se réveillent face aux champions NBA

22 novembre. Depuis cette date, les Hawks n’avaient plus gagné devant leur public, et match après match, ils s’enfonçaient dans la médiocrité avec une défense catastrophique.

Mais le Martin Luther King Day les a inspirés, et les coéquipiers de Trae Young trouvent les ressources physiques et mentales pour faire la différence dans le dernier quart-temps, et s’imposer 121-114 face aux Bucks.

Pourtant, Milwaukee avait bien le match en main avec 11 points d’avance à neuf minutes de la fin (97-86), et même encore 10 points d’avance à sept minutes de la fin. Mais les Bucks vont bafouiller leur basket avec beaucoup de déchets, et c’est Danilo Gallinari qui réveille ses coéquipiers avec le And-1. Puis Trae Young vole un ballon, transformé en 3-points par De’Andre Hunter. En une minute, les Hawks ont divisé l’écart par deux (100-97).

Khris Middleton perd un ballon, puis il enchaîne par une faute offensive. Young puis Gallinari sanctionnent, et les Hawks sont passés devant (104-103). Soudainement, les Hawks jouent juste, et Kevin Huerter « à la Tyler Herro » puis Young, à 3-points, enfoncent le clou (111-105). Il ne reste plus qu’à gérer les deux dernières minutes, et le bras de Young ne tremble pas aux lancers-francs pour une victoire en forme de délivrance.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Il y a encore du déchet mais 33 points, 11 passes, et un 14 sur 14 aux lancers-francs, c’est du costaud. Il plante 14 points dans le dernier quart-temps, et il retrouve son adresse à 3-points au meilleur moment.

✅ Danilo Gallinari. Ce n’est pas son meilleur match de la saison, mais c’est lui qui provoque le déclic au milieu du 4e quart-temps. L’Italien plante 16 points à 80% aux tirs.

✅ Onyeka Okongwu. Sa défense dans le dernier quart-temps sur Giannis Antetokounmpo. Et en prime, il inscrit un panier décisif.

✅ ⛔ Khris Middleton. Il y avait longtemps qu’on ne l’avait pas vu aussi agressif en attaque. Si agressif qu’il en perd 8 ballons, donc deux au plus mauvais moment…

LA SUITE

Milwaukee (27-19) : retour à domicile mercredi pour recevoir les Grizzlies

Atlanta (18-25) : mercredi, les Hawks vont essayer d’enchaîner face aux Wolves