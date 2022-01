Miles Bridges fait des misères aux Knicks

Marathon du « MLK Day » oblige, ce match débute en début d’après-midi à New York (13h). Malheureusement pour les spectateurs présents au Madison Square Garden, cela ne sourit pas aux Knicks.

Apathiques, les hommes de Tom Thibodeau sont au ralenti dans tous les aspects du jeu et accusent un retard de 10 points (15-25) après 8 minutes. Malgré l’apport de Julius Randle, auteur de 11 points, les locaux sont impuissants face à un immense Miles Bridges (22 points) et accusent (déjà) le coup à la fin du premier quart-temps (23-34).

La suite n’est pas mieux. Malgré un « run » rapide pour recoller à 4 points (30-34), les Knicks sont pénalisés par leurs errances défensives et les Hornets creusent à nouveau sereinement l’écart. Le bouillant Miles Bridges marque 6 points supplémentaires, Terry Rozier prend feu (10 points à 4/4 dans le second quart-temps) et les Knicks, malgré un bon RJ Barrett (13 points, 4 rebonds, 3 passes), sont largués à la mi-temps (44-62).

Rien ne change en deuxième mi-temps. Les deux équipes se livrent un troisième quart-temps équitable (24-23 Hornets) mais terne, et l’écart se stabilise. Les Knicks sont mieux défensivement, mais leur attaque ne suit toujours pas à l’exception de Julius Randle et RJ Barrett. Le quatrième quart-temps est d’une piètre qualité : 12 points marqués en cumulé par les deux équipes en 6 minutes. Dans un « MSG » envahi d’un silence de cathédrale depuis le retour des vestiaires, les Knicks s’inclinent, au terme d’un match sans âme.

TOPS/FLOPS

✅ Miles Bridges. L’ailier-fort des Hornets a fait du Garden… son jardin. Très rapidement dans la « zone », il a profité de son passage dans la Grosse Pomme pour établir son nouveau record en carrière : 38 points à 14/20 aux tirs, en ajoutant 12 rebonds et 5 passes. Un énorme carton sur la plus prestigieuse des scènes qui ne va pas passer inaperçu en pleine période de votes pour le prochain All-Star Game.

✅ Terry Rozier. Dans un rôle de lieutenant de Miles Bridges, l’arrière a livré un match complet : 22 points (8/18), 6 rebonds et 7 passes. En l’absence de LaMelo Ball, il a assumé les responsabilités de la création avec brio.

✅ Immanuel Quickley. Le meneur a été une des (très) rares satisfactions des Knicks sur cette rencontre. Comme bien souvent, il a apporté une étincelle en sortie de banc (12 points, 3 rebonds, 7 passes et 2 interceptions), un brin de folie à une équipe tristement apathique en attaque. Plus les matches passent, plus l’ancien Wildcat s’impose comme le sixième homme attitré des Knicks.

⛔️ Evan Fournier. Les montagnes russes continuent pour le Français. Après deux bonne sorties face à Dallas puis Atlanta, il n’a pas réussi la passe de trois et a été transparent (6 points à 2/9). Si les Knicks collectivement ont sombré en attaque, l’ancien du Magic et des Celtics a assurément été le plus en difficulté.

LA SUITE

New York (22-22) : retour au MSG dès demain pour le deuxième match d’un « back-to-back » face aux Wolves

Charlotte (24-20) : déplacement à Boston, mercredi