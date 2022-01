Les Celtics renversent les Pelicans en ouverture du « MLK Day »

Privés du tandem Smart-Williams et en grande difficulté en première mi-temps, les Celtics du trio Schroder-Brown-Tatum (23, 23 et 27 points) ont assuré l’essentiel face aux Pelicans afin de retrouver un bilan positif au soir du MLK Day, une première depuis le 8 décembre dernier.

Les Pelicans ont pourtant refroidi le TD Garden d’entrée en plaçant un 17-6 avec l’aide du trio Graham-Ingram-Valanciunas. Grant Williams a relancé les siens avec deux missiles à 3-points et un dunk en contre-attaque (14-17), mais les C’s ont plongé de nouveau, en encaissant un 12-2 marqué par le dunk de Brandon Ingram et les deux missiles lointains de Nickeil Alexander-Walker pour terminer le premier acte (18-29).

Boston a continué de couler, les 3-points de Jonas Valanciunas et Devonte’ Graham contribuant à saler la note (24-42). Puis l’heure du sursaut est enfin arrivée, avec un 15-4 pour conclure la première mi-temps et revenir à un écart plus raisonnable, notamment grâce aux 3-points du trio Schroder-Brown-Horford (39-46).

Jaylen Brow et Jayson Tatum ont pris les choses en main au retour des vestiaires pour tenter de faire enfin passer les Celtics en tête pour la première fois du match. Malgré la belle résistance des coéquipiers de Jonas Valanciunas, les C’s sont parvenus à leurs fins suite à un « spin move » de Jayson Tatum sur le Lituanien conclu d’un lay-up puis un 3-points dans la foulée signé Dennis Schroder (69-67).

Un tout nouveau match a débuté dans le dernier quart-temps, avec un Jayson Tatum sur sa lancée qui a propulsé les Celtics vers la victoire avec deux paniers de suite dont un 2+1, puis un gros dunk en contre-attaque (80-71). L’ailier a ensuite trouvé Aaron Nesmith en transition pour un nouveau dunk rageur, avec la faute en prime, avant d’ajouter deux lancers pour placer Boston à +11 à 7 minutes de la fin (87-76). Dennis Schroder a terminé le boulot avec application, offrant à Boston une précieuse victoire (104-92).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Celtics à réaction. Les hommes d’Ime Udoka ont encore dû traverser des moments difficiles avant de trouver la clé de la défense des Pelicans. Il y a eu cette entame compliquée, le 12-2 en fin de premier quart, un écart qui a grimpé jusqu’à -18, jusqu’à ce sursaut d’orgueil en fin de première mi-temps et une deuxième mi-temps complètement différente, avec plus d’agressivité en défense et de justesse en attaque. Ça passe pour cette fois face aux Pelicans.

– Un rouleau compresseur après la pause. Terriblement empruntés en début de partie, les Celtics n’avaient inscrit que 24 points à quatre minutes de la mi-temps. La réaction des troupes d’Ime Udoka avec cette série de 3-points avant la pause a remis Boston sur le droit chemin, et les locaux ont fini par trouver la solution en toute fin de troisième quart-temps. Le dernier acte a ensuite pris des allures de démonstration, l’écart étant alors monté jusqu’à +17 à deux minutes de la fin !

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Sa première mi-temps avait de quoi inquiéter, mais l’ailier a su inverser la tendance après la pause en claquant 21 de ses 27 points. Actif dans l’opération remontée des Celtics aux côtés de Jaylen Brown, il a ensuite pris feu pour définitivement mettre la tête des Pelicans sous l’eau.

✅ Dennis Schroder. Le meneur a été le facteur X de la rencontre. En l’absence de Marcus Smart, l’international allemand a été lui aussi été présent dans les moments importants, et s’est offert le panier qui a fait passer Boston devant pour la première fois du match, en toute fin de troisième quart-temps, d’un 3-points plein de sang-froid. Lui aussi a fini très fort pour sceller la victoire renversante des siens et terminer à 23 points et 9 passes décisives.

✅Jonas Valanciunas. Le pivot lituanien a tenu son rang puisqu’il a été une menace permanente pour la raquette des Celtics pendant trois quart-temps. Pas loin du double-double dès la mi-temps, Jonas Valanciunas s’est battu après le repos pour retarder l’échéance avant de lâcher prise face aux assauts répétés des C’s. Il termine avec 22 points, 14 rebonds et 4 passes décisives en 33 minutes.

⛔ Brandon Ingram. La star des Pelicans avait sorti l’arrosoir, terminant à 6/19 au tir. Dommage car il s’est également fendu de passages remarquables en première mi-temps avant de s’éteindre complètement par la suite, à l’image de son équipe. À l’arrivée, ses 15 points, 10 rebonds et 6 passes décisives n’ont clairement pas suffi.

LA SUITE

Boston (23-22) : les Celtics recevront Charlotte ce mercredi.

New Orleans (16-28) : les Pelicans termineront leur road trip de trois matchs sur le parquet des Knicks ce jeudi.