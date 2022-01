Stanley Johnson, héros improbable de la fin de match face au Jazz

Après trois défaites de suite, dont l’une très lourde sur le parquet des Nuggets, les Lakers voulaient repartir de l’avant à domicile. C’est chose faite avec une victoire contre une équipe du Jazz qui connait là un cinquième revers en six rencontres.

Avantage Los Angeles en première période. Les Lakers ont profité de la maladresse du Jazz dans ses transmissions (uit ballons perdus dans le seul premier quart-temps) pour maintenir une courte avance. Alors que Rudy Gobert affichait des difficultés à se saisir du cuir dans la peinture, Utah a pu s’appuyer sur l’adresse longue distance de Mike Conley, principalement en tête de raquette.

Le meneur a été l’un des rares à la fête dans ce secteur à l’issue d’une première période terminée avec seulement 35% de réussite d’ensemble. Jouant globalement plus juste, avec un LeBron James qui a varié les séquences de finition et de distribution, les Californiens ont compté jusqu’à 11 points d’avance avant de virer d’une courte tête à la pause (52-46).

Le troisième quart-temps a été beaucoup plus compliqué pour les locaux. Plutôt discret jusqu’ici, Donovan Mitchell a eu la bonne idée de se rapprocher du cercle. Avec lui et quelques paniers primés de Joe Ingles, le Jazz a pu enchaîner plusieurs « run » dont un 9-0 en fin de période, marquée par plusieurs séquences de mauvais basket. Avec 32 points inscrits dans ce quart-temps, Utah repassait devant (72-78).

Mais le vent a de nouveau tourné dans les minutes suivantes. Confronté une nouvelle fois au « small ball », Utah se contentait d’arroser à 3-points, sans jamais chercher Rudy Gobert sous le cercle malgré son avantage de taille, mais le Français a aussi eu toutes les peines du monde à contrôler Stanley Johnson, qui a largement contribué au 13-0 passé par les Lakers (87-83). Les visiteurs ont retrouvé un peu de lucidité offensive sur la fin mais les deux possessions d’avance en faveur des locaux ont tenu jusqu’au bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maladresse du Jazz. Heureusement que les visiteurs ont assuré sur la ligne des lancers-francs, parce que pour le reste… Avec à peine 37% de réussite sur l’ensemble, dont 26% derrière la ligne à 3-points, le Jazz est passé à côté de son match niveau adresse. Les hommes de Quin Snyder n’ont pourtant pas voulu changer de stratégie en cours de route en tentant de se rapprocher du cercle ou d’alimenter Rudy Gobert dans la raquette, où ils n’ont inscrit que 36 points. Au rayon des grands maladroits, on peut citer Donovan Mitchell, Jordan Clarkson et Rudy Gay qui ont cumulé un invraisemblable… 1/22 derrière l’arc.

– Le gros finish des Lakers. En difficulté dans le troisième quart-temps, les Californiens ont réussi à réagir dans l’ultime période grâce à l’activité de leurs remplacements qui ont su embarquer avec eux le public local. Sérieux en défense, ils n’ont pas souffert de leur déficit de taille dans ce « small ball » qui perturbe toujours autant Utah, Dwight Howard n’ayant pas du tout été utilisé dans cette période pour lutter face à Rudy Gobert.

TOPS/FLOPS

✅ Stanley Johnson. L’homme du quatrième quart-temps ! Quasiment transparent avant, l’ailier a complétement changé le cours de la partie avec ses attaques de cercle qui ont permis d’enclencher un 17-4 en faveur des Lakers. Après un tir manqué par LeBron James, c’est encore lui qui a capté le rebond offensif pour libérer Avery Bradley à 3-points dans le « money time ». Rudy Gobert a beaucoup souffert en mobilité face à lui.

⛔ Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson. Meilleurs symboles de la maladresse du Jazz. Ni l’un ni l’autre n’est parvenu à rentrer dans son match. Sur une même séquence, le premier s’est d’ailleurs fait contrer par Dwight Howard, avant d’être sanctionné par une portée de balle… Le second a beaucoup forcé, tant près du cercle que de plus loin. Si Bogdanovic a au moins apporté un peu de création, l’ancien joueur des Lakers s’est montré moins utile.

RUSSELL WESTBROOK ÉCRASE RUDY GOBERT

L’action de la soirée évidemment. Alors qu’il aurait pu se voir siffler une faute offensive, pour son bras gauche au niveau du cou du Français, le meneur des Lakers a tout écrasé sur cette action et déchargé sa frustration dans le second quart-temps. Il l’a toutefois un peu trop célébré son dunk en direction du pivot après son action, au point d’être sanctionné par une faute technique de la part des arbitres…

LA SUITE

Lakers (22-22) : réception des Pacers, mercredi.

Jazz (29-15) : réception des Rockets, mercredi.