Le collectif des Wizards maîtrise les Sixers de Joël Embiid

Les Wizards ont démarré sur les chapeaux de roue, avec un 11-2 d’emblée et un parfait 5/5 aux tirs ! Doc Rivers en a assez vu… Il arrête le jeu au bout de 40 secondes ! Les Sixers remettent alors la balle à l’intérieur, sur Joël Embiid qui remet son équipe sur les bons rails avec 11 points en 10 minutes.

Face à un Bradley Beal qui enfonce Seth Curry pour un layup trop facile pour 2 de ses 11 points en 1e quart, conclu au buzzer par Thomas Bryant (38-29), les Sixers sont condamnés à courir après le score en 1ère mi-temps. Les Wizards frappent fort avec un énorme coup de marteau de Kyle Kuzma sur le mont Embiid !

Les Wizards sont globalement plus adroits mais Philadelphie parvient à arriver à la mi-parcours avec un déficit de 6 longueurs (61-55). Un moindre mal pour Embiid (16 points, 6 rebonds) et les siens, d’autant plus que le pivot camerounais en remet une sérieuse couche en 3e quart, avec 14 points pour arriver à la trentaine.

Mais avec 4 joueurs à la douzaine ou plus, et un 20-7 cinglant, la troupe de la capitale s’envole définitivement. Derrière 15 points et 16 rebonds de Kyle Kuzma, et 18 points et 7 rebonds de Montrezl Harrell, Washington s’impose à domicile et empoche un 4e succès sur ses 5 derniers matchs (117-98).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 20-7 fatal. A -8 en début de dernier quart, et un Embiid à 30 points, les Sixers étaient en embuscade dans la capitale fédérale. Mais les Wizards ont fait mieux que tenir la baraque. Ils ont infligé une claque à leurs visiteurs du soir, sous la forme d’un 20-7 qui a écarté Philly pour de bon (à -21 à 3 minutes de la fin)…

– Joël Embiid dominateur mais trop esseulé. Seul Sixer à surnager en premier quart, avec 11 points en 10 minutes, dont 7 aux lancers, Joël Embiid n’a pas fait dans la dentelle, en dégageant littéralement Daniel Gafford de son chemin, en route vers le cercle. Auteur de 14 points en 3e quart pour arriver à la trentaine avant le dernier acte, Embiid a été à la hauteur. Mais il a été bien trop esseulé pour tenir le rythme…

TOPS/FLOPS

✅ Joël Embiid. A plus de 30 points de moyenne depuis la nouvelle année, le pivot star de Philadelphie a tenu sa moyenne ce soir, et ce, en trois quart-temps ! Malheureusement pour lui, il n’a pas obtenu le soutien nécessaire pour tenir dans la dernière ligne droite (2 points seulement pour lui)…

✅ Kyle Kuzma. Auteur du dunk du match sur la truffe de Joël Embiid, Kuzma a été solide de bout en bout, avec un double-double à 15 points et 16 rebonds, mais aussi 4 passes et 3 contres. Il est dans la lignée de son gros mois de janvier en cours, à 25 points et 12 rebonds de moyenne.

✅ Montrezl Harrell. Le « power poward » des Wizards a parfaitement tenu son rôle face à Philly. Avec ses 18 points et 7 rebonds en 21 minutes en sortie de banc, Harrell a fait du Harrell. De l’énergie inépuisable, des dunks et de la tonicité sous les panneaux.

⛔ Tobias Harris. Le lieutenant de Embiid a failli à D.C. Tobias Harris soufflait le chaud et le froid en terme d’adresse de loin sur ses dernières sorties, ça s’est confirmé ce soir. L’ailier vétéran a dévissé, ni plus ni moins, avec 7 points à 3/11 aux tirs. Une soirée frustrante terminée à 6 fautes…

⛔ Furkan Korkmaz. Avec 6 points, 5 rebonds et 5 passes, il a bien participé au jeu de son équipe. Mais à 3/10 aux tirs dont 0/5 à 3-points, Furkan Korkmaz a connu une soirée cauchemardesque dans la réussite offensive, à l’image de ce passage en force tatillon sifflé contre lui en 1ère mi-temps…

LA SUITE

Philadelphie (25-18) : réception du Magic dans la nuit de mercredi à jeudi.

Washington (23-21) : réception des Nets dans la nuit de mercredi à jeudi.