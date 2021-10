Stats & Highlights | Premières réussies pour Washington, Minnesota et Sacramento

Fortunes diverses pour les grands débuts des nouveaux coaches dans cette deuxième soirée de saison régulière : défaite pour Chauncey Billups et Willie Green, victoire pour Wes Unseld Jr.

Sacramento réalise un joli coup en allant gagner un match accroché à Portland, comme Washington à Toronto. Pour les Sixers, les Wolves et les Spurs, ce premier match de la saison a été plus tranquille.

Toronto – Washington : 83-98

Pour la première fois depuis le 28 février 2020, les Raptors évoluaient chez eux, à Toronto. Mais ce retour à la maison a été gâché par la prestation solide des Wizards. Les hommes de la capitale ont été maladroits à 3-pts, mais Bradley Beal (23 points) a été bien entouré. Montrezl Harrell a inscrit 22 points, Kyle Kuzma 11 avec 15 rebonds et Spencer Dinwiddie a marqué 13 points.

Après un 7-0 inaugural, les Canadiens ont perdu le fil, incapables de faire mal offensivement et souffrant défensivement (56 points encaissés dans la raquette). C’est donc une première victoire en carrière pour Wes Unseld Jr, le nouveau coach de Washington.

Raptors / 83 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Achiuwa 19 3/8 0/0 0/2 3 4 7 2 4 1 1 0 -6 6 8 O. Anunoby 34 3/17 2/9 3/4 4 6 10 1 1 2 3 1 -21 11 7 S. Barnes 33 5/13 0/1 2/3 3 6 9 1 5 1 6 0 -11 12 8 G. Dragic 22 3/7 1/2 2/2 0 3 3 4 1 0 0 0 -16 9 12 F. VanVleet 35 5/20 1/9 1/1 1 2 3 4 1 3 3 0 -22 12 4 C. Boucher 18 3/10 1/6 0/0 1 3 4 0 1 0 1 2 -1 7 5 K. Birch 26 2/4 0/0 5/6 6 3 9 0 2 0 2 0 -8 9 13 D. Banton 12 3/4 1/1 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 +8 7 11 S. Mykhailiuk 16 1/5 0/3 2/2 0 3 3 0 4 0 1 0 -1 4 2 G. Trent Jr. 26 2/9 1/3 1/2 1 1 2 1 1 3 2 0 +3 6 2 Total 30/97 7/34 16/22 19 34 53 14 21 11 19 3 83 Wizards / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 35 4/13 2/9 1/2 0 15 15 3 2 1 5 1 +22 11 16 D. Gafford 22 3/3 0/0 2/3 1 4 5 0 1 2 1 5 +11 8 18 S. Dinwiddie 26 4/10 0/0 5/5 1 3 4 6 3 0 3 0 +1 13 14 B. Beal 34 7/18 1/6 8/8 0 3 3 4 2 4 5 0 +24 23 18 K. Caldwell-Pope 27 2/7 1/5 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 +2 5 3 D. Bertans 13 0/3 0/3 0/0 0 0 0 2 3 0 0 0 -7 0 -1 D. Avdija 21 3/3 1/1 1/2 2 5 7 1 1 2 1 1 +13 8 17 M. Harrell 26 9/11 0/0 4/6 3 6 9 1 2 0 0 1 +4 22 29 R. Neto 23 4/8 0/1 0/0 0 3 3 2 1 4 3 0 +14 8 10 A. Holiday 13 0/4 0/2 0/0 0 3 3 0 2 0 3 0 -9 0 -4 Total 36/80 5/27 21/26 7 44 51 20 17 14 22 8 98

Minnesota – Houston : 124-106

Difficile de faire pire rentrée pour les Rockets. Les Texans ont été totalement dominés en première mi-temps, face à Karl-Anthony Towns (30 points) déjà bien forme et un Anthony Edwards (29 points) qui a fait très mal. L’écart était presque de 30 points à la pause !

D’Angelo Russell, lui, a marqué 22 points et les Wolves ont fait la différence avec leur défense. Ils ont provoqué 24 ballons perdus, ce qui a permis de courir et de marquer des paniers faciles en contre-attaque. Comme pour ses coéquipiers, Jalen Green a connu un baptême du feu difficile avec seulement 9 points en 32 minutes.

Timberwolves / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. McDaniels 26 2/3 0/1 0/0 0 4 4 1 3 4 1 3 +26 4 14 J. Okogie 21 2/5 0/1 2/2 2 3 5 0 1 2 0 2 +20 6 12 A. Edwards 31 10/21 6/12 3/4 2 4 6 3 2 1 4 0 +26 29 23 K. Towns 29 11/15 3/4 5/5 5 5 10 2 3 2 3 2 +34 30 39 D. Russell 25 6/16 4/8 6/8 0 3 3 7 3 1 3 1 +9 22 19 T. Prince 16 1/3 1/3 2/2 0 3 3 2 1 1 1 0 +2 5 8 J. Vanderbilt 15 0/0 0/0 2/2 0 3 3 1 3 2 0 0 +4 2 8 J. Layman 5 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 2 0 N. Reid 19 2/5 0/2 1/2 2 5 7 1 3 1 2 3 -16 5 11 J. McLaughlin 19 1/3 0/1 1/2 1 1 2 4 1 2 1 0 +20 3 7 M. Wright IV 4 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -6 3 2 M. Beasley 21 4/8 1/4 0/2 0 1 1 4 1 2 0 2 +6 9 12 J. Nowell 6 1/3 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 -13 2 2 L. Bolmaro 5 0/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1 0 -11 2 0 Total 42/87 16/38 24/31 13 33 46 26 22 18 18 13 124 Rockets / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 21 1/4 0/0 0/0 1 2 3 2 4 0 2 0 -16 2 2 D. Theis 21 4/6 1/2 2/2 2 3 5 0 2 0 1 0 -23 11 13 C. Wood 32 6/15 2/6 2/4 2 7 9 3 3 0 1 1 -24 16 17 K. Porter Jr. 25 4/12 2/7 1/2 1 2 3 3 3 1 9 0 -18 11 0 J. Green 32 4/14 1/6 0/0 0 4 4 4 0 1 0 0 -37 9 8 U. Garuba 8 2/3 0/0 0/0 1 1 2 1 1 1 0 2 +17 4 9 K. Martin Jr. 9 3/4 0/0 1/2 1 1 2 1 0 1 0 0 +13 7 9 D. Nwaba 17 3/7 0/2 1/4 0 4 4 2 6 2 1 0 +18 7 7 A. Sengun 19 3/4 0/0 5/5 3 3 6 2 4 3 3 0 -8 11 18 D.J. Augustin 17 1/4 0/2 0/0 0 0 0 2 1 1 3 0 -19 2 -1 E. Gordon 23 6/8 3/4 0/0 0 2 2 0 0 1 3 0 -27 15 13 A. Brooks 8 2/4 1/3 1/1 0 0 0 0 1 0 0 0 +17 6 4 J. Christopher 8 1/3 1/1 2/2 1 0 1 1 0 2 1 0 +17 5 6 Total 40/88 11/33 15/22 12 29 41 21 25 13 24 3 106

New Orleans – Philadelphie : 97-117

Des Pelicans privés de Zion Williamson étaient une proie facile pour des Sixers qui pouvaient enfin se concentrer sur le sportif, et moins sur la saga Ben Simmons. Pourtant, New Orleans a bien résisté, jusqu’au début du dernier quart-temps.

Puis, Furkan Korkmaz a frappé plusieurs fois à 3-pts et en quelques instants, avec un 20-2 pour Philadelphie, les hommes de Willie Green ont accusé un écart de plus de quinze points. Joel Embiid a fait son match avec 22 points et 12 rebonds et Tyrese Maxey, qui remplaçait Simmons dans le cinq majeur, a assuré avec 20 points, 7 rebonds et 5 passes.

Pelicans / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 37 12/26 1/3 0/0 0 7 7 6 1 0 4 1 -29 25 21 J. Valanciunas 30 3/19 1/3 2/2 5 7 12 3 4 0 1 1 -21 9 8 J. Hart 10 2/2 0/0 1/2 0 2 2 1 1 0 0 0 -2 5 7 N. Alexander-Walker 34 9/16 4/8 1/2 0 5 5 1 2 1 1 1 -19 23 22 D. Graham 29 6/9 4/6 2/3 0 1 1 5 0 1 3 1 -19 18 19 G. Temple 15 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -17 0 1 H. Jones 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 0 0 N. Marshall 20 1/2 0/1 0/0 0 4 4 2 3 0 1 2 +12 2 8 J. Hayes 18 2/4 0/0 0/0 4 2 6 0 1 1 1 0 +1 4 8 K. Lewis Jr. 17 2/6 1/2 0/0 1 3 4 5 1 1 1 0 +1 5 10 T. Satoransky 9 0/1 0/1 0/0 0 2 2 2 1 1 1 0 -9 0 3 T. Murphy III 18 2/7 2/5 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -4 6 3 Total 39/93 13/30 6/9 10 34 44 28 16 5 13 6 97 76ers / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 28 8/16 0/2 4/5 2 10 12 2 0 1 0 0 +8 20 26 D. Green 19 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 +11 0 -1 J. Embiid 26 8/17 2/3 4/6 1 5 6 5 3 1 1 1 +4 22 23 T. Maxey 34 8/14 2/3 2/2 0 7 7 5 2 0 1 0 +23 20 25 S. Curry 28 4/5 2/3 0/0 0 2 2 2 0 0 2 0 +8 10 11 G. Niang 18 4/5 3/4 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 +18 11 12 P. Reed 3 1/3 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 2 1 A. Henry 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -1 A. Drummond 19 2/4 0/0 2/3 2 15 17 3 2 2 4 2 +22 6 23 C. Bassey 2 1/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -6 2 3 J. Springer 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 M. Thybulle 27 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 4 1 1 +15 2 5 F. Korkmaz 20 7/11 4/4 4/4 0 0 0 5 0 1 1 0 +22 22 23 I. Joe 13 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 -7 0 -5 Total 44/85 13/25 16/20 6 41 47 24 11 9 12 5 117

San Antonio – Orlando : 123-97

Les Spurs veulent courir cette saison et ils ont commencé dès le premier match. En évitant les ballons perdus et en profitant de ceux du Magic, les Texans ont inscrit 26 points en contre-attaque.

C’est en troisième quart-temps que les hommes de Gregg Popovich ont fait le break, après un début de match moyen. En 45 secondes, ils ont passé un 7-0, qui a mis totalement dans les cordes les Floridiens, relégués à plus de 20 points.

Spurs / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 22 4/7 2/3 2/2 0 0 0 0 2 0 0 0 +7 12 9 K. Johnson 28 6/12 0/1 3/6 2 2 4 1 2 0 2 0 +4 15 9 J. Poeltl 30 6/8 0/0 0/0 8 5 13 7 3 0 1 0 +11 12 29 D. White 30 6/11 3/4 1/3 0 4 4 4 2 1 0 0 +9 16 18 D. Murray 31 6/17 0/4 3/3 0 6 6 8 3 4 3 0 +13 15 19 D. Eubanks 14 1/2 0/0 0/0 2 4 6 2 2 0 1 1 +15 2 9 K. Bates-Diop 11 3/3 1/1 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 +19 7 7 J. Landale 4 0/1 0/0 1/2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 T. Jones 8 2/3 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 B. Forbes 6 0/4 0/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 -4 L. Walker IV 25 6/17 3/9 2/2 0 6 6 3 4 1 0 1 +26 17 17 D. Vassell 25 8/12 3/4 0/0 0 2 2 5 2 2 0 0 +24 19 24 J. Primo 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 3 3 Total 49/98 13/30 12/18 13 30 43 32 22 8 8 3 123 Magic / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 32 6/9 0/2 0/0 2 2 4 2 2 1 0 2 -4 12 18 W. Carter Jr. 19 5/10 1/1 2/2 1 7 8 1 1 1 0 0 +3 13 18 M. Bamba 27 6/8 3/4 3/4 3 1 4 4 5 1 3 4 +1 18 25 C. Anthony 30 3/12 1/7 3/4 1 4 5 4 3 0 3 0 -3 10 6 J. Suggs 30 3/14 1/6 3/3 0 1 1 1 3 1 3 0 -13 10 -1 I. Brazdeikis 19 1/6 0/3 0/0 1 2 3 1 0 1 1 0 -30 2 1 R. Lopez 13 2/4 0/0 0/0 3 0 3 0 2 0 2 0 -19 4 3 M. Wagner 15 2/5 1/3 2/4 2 4 6 1 2 0 1 0 -11 7 8 R.J. Hampton 26 2/8 1/2 1/2 0 7 7 3 1 1 2 0 -22 6 8 T. Ross 27 5/10 1/1 4/4 0 3 3 0 1 0 1 0 -32 15 12 Total 35/86 9/29 18/23 13 31 44 17 20 6 16 6 97

Portland – Sacramento : 121-124

Les Blazers n’ont pas réussi à inverser la tendance. Avec dix points en premier quart-temps, De’Aaron Fox a lancé les Kings, qui ont dominé la première période. En troisième quart-temps, les Californiens avaient même 18 points d’avance.

Damian Lillard et Jusuf Nurkic ont réagi en dernier acte, aidés par Norman Powell, pour revenir dans la partie. Harrison Barnes, excellent avec 36 points, les repousse avec ses paniers primés. Malgré un dernier effort de Lillard, qui manque (de peu) le panier de l’égalisation au buzzer, Chauncey Billups enregistre une première défaite.