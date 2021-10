Evan Fournier et Julius Randle, héros d’un somptueux Knicks – Celtics !

Portés par un Julius Randle en mode MVP (22 points en première période), les Knicks ont énormément souffert face au talent de Jaylen Brown. Testé positif au Covid-19 le 8 octobre dernier, l’arrière/ailier était en tenue ce soir et on n’a vu que lui ! Auteur d’une première période extraordinaire (25 points à 9/12 aux tirs), c’est lui qui permet au Celtics de rentrer en tête à la pause (58-54).

La seconde période est un véritable mano a mano entre deux outsiders dans la course au titre. C’est Marcus Smart au buzzer qui permet à Boston d’arracher la première prolongation. Une autre sera même nécessaire pour désigner le vainqueur, et c’est Evan Fournier qui plante le 3-points décisif pour permettre aux Knicks de passer devant à 56 secondes de la fin, alors que Derrick Rose finit le travail pour un succès 138-134 !

L’ACTION DU MATCH

Les Knicks mènent de trois points et les Celtics n’ont plus de temps-mort. Les coéquipiers de Jaylen Brown ont 4.8 secondes pour remonter la balle afin d’accrocher la prolongation. Héroïque tout au long de ce match, Evan Fournier commet une petite erreur défensive en venant sur une prise à deux et permet à Dennis Schroder de décaler seul Marcus Smart. Ce dernier, plein de sang-froid, climatise la salle et permet à son équipe d’accrocher la prolongation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La force offensive décuplée des New-Yorkais. Si les hommes de Tom Thibodeau veulent passer un cap cette saison, ils vont devoir mieux jouer que l’an passé en attaque. Les arrivées d’Evan Fournier et de Kemba Walker vont dans ce sens. Certes, Julius Randle est l’un de tous meilleurs joueurs à son poste, mais le numéro 30 des Knicks ne peut pas gagner tout seul et il a besoin de renfort. Ce soir, il a pu compter sur Evan Fournier mais aussi sur la folie et la jeunesse de RJ Barrett et Obi Toppin, ainsi que sur l’expérience de D-Rose. Offensivement, Tom Thibodeau possède un arsenal bien plus riche, et ce soir, six joueurs terminent à plus de 10 points.

Le collectif des Celtics. Cette équipe de Boston « post Brad Stevens » a montré de très belles choses ce soir. Certes, ils ont perdu et sont parfois retombés dans leur travers en abusant de l’isolation. Mais sur certaines séquences, les coéquipiers de Marcus Smart ont très bien fait naviguer le ballon. Les 34 passes décisives prouvent que si cette équipe arrive à trouver encore plus d’alternance dans le jeu, alors l’avenir semble intéressant pour Ime Udoka et son staff.

Le mental des deux équipes. Ce soir, malgré la fatigue, les deux équipes ont montré du cœur et du courage. À chaque fois que les Knicks ou les Celtics ont été décrochés au score, ils ont réussi à revenir au score. C’est aussi ça la marque des grandes équipes : savoir trouver les ressources nécessaires pour renverser une situation qu’on croit désespérée. On retiendra que Boston a réussi à scorer 10 points en moins d’une minute pour accrocher la prolongation, mais aussi que les Knicks, assommés par le tir au buzzer de Marcus Smart, ont trouvé la force de se relever et de l’emporter.

TOPS/FLOPS

✅ Julius Randle. C’est le patron de cette équipe. Celui qui doit porter New-York vers les sommets. Dans un Garden acquis à sa cause, il a été héroïque. Capable de prendre feu à 3-points, il est trop puissant poste bas et trop rapide pour ses vis-à-vis quand il joue loin du cercle. « Big Randle » a rendu une feuille de stats digne de son statut d’All-Star : 35 points, 8 rebonds et 9 passes pour celui qui semble ne pas avoir de limites.

✅ Evan Fournier. Pour son premier match à New-York, dans une franchise où il a toujours rêvé d’évoluer, Evan Fournier a été fantastique. Il a tout simplement égalé son record en carrière : 32 points pour le Français. Auteur d’une prolongation d’anthologie avec trois tirs primés consécutifs, il aura aussi apporté à son équipe toute son intelligence défensive. Sans doute motivé par le fait d’affronter Boston, son ancienne équipe, il a une nouvelle fois démontré toute sa force mentale. Le mariage parfait pour lui avec les Knicks ?

✅ Jaylen Brown. Logiquement déçu par l’issue de cette rencontre, Jaylen Brown pourra se consoler en se disant qu’il est revenu à son meilleur niveau après sa grosse blessure de la fin de saison dernière. Avec 46 points (à 8-14 à 3 points), il aura porté son équipe à bout de bras. Touché par le Covid-19 en début de mois, l’arrière/ailier a semblé un peu émoussé physiquement en fin de match, ce qu’il a d’ailleurs confirmé à la presse. Mais peu importe, il a parfaitement lancé sa saison et semble déterminé à vouloir tout écraser sur son passage.

⛔ Jayson Tatum. À l’inverse de Jaylen Brown, Jayson Tatum est passé à côté de son match. Pas adroit et parfois à contre-courant du collectif, la star des Celtics n’a pas été au niveau. Avec seulement 14 points à 7/30 aux tirs, il aura souffert face à RJ Barrett. Son tir à la fin de la première prolongation , où il ne touche pas le cercle, illustre toutes ses difficultés du soir. Un match à oublier.

COUP DE COEUR

Le Madison Square Garden. La Mecque du basket n’a jamais aussi bien porté son nom. Dans une ambiance digne des plus grands matchs de basket, les fans new-yorkais ont poussé leurs joueurs jusqu’à la dernière seconde. C’était la folie à New-York et on en redemande.

LA SUITE

Boston : pour digérer cette cruelle défaite, les Celtics reçoivent Toronto vendredi au TD Garden.

New York : le « Fournier Tour » continue avec un déplacement vendredi en Floride.