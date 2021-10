Grâce à un 24-0, les Hornets du duo Ball/Hayward retournent Indiana

Charlotte a repris la saison 2021/22 face à son bourreau des derniers « play-in », Indiana. Et les hommes de Rick Carlisle ont bien failli jouer un vilain tour de plus aux Hornets jusqu’au réveil fracassant de ces derniers.

Alors que Domantas Sabonis confirmait la domination des Pacers d’un hook poste bas à la dernière seconde de la possession pour porter le score à 84-63 en faveur des siens dans le troisième quart-temps, Charlotte a fini par retrouver le fil, répondant par un 24-0 ! LaMelo Ball a montré la voie en scorant 12 points à lui seul et Kelly Oubre Jr. a ensuite su garder son sang-froid pour faire passer Charlotte devant d’un panier derrière l’arc (87-84).

Un nouveau match venait de débuter à l’entame du dernier acte, avec une équipe d’Indiana qui a refusé d’abdiquer jusqu’au bout. Gordon Hayward a su maintenir son équipe à flot, d’abord avec un 3-points chanceux inscrit avec la planche, puis sur un délice de step-back à mi-distance. Mais après Chris Duarte, c’est Malcom Brogdon qui a fait feu de loin pour replacer les siens en tête à l’approche de la dernière minute (118-120).

Le salut est venu de PJ Washington, qui n’a pas tremblé au moment de scorer ses deux lancers synonymes de victoire à 4.6 secondes de la fin (123-122), et qui a contenu Domantas Sabonis sur la possession finale.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le tournant du match en troisième quart-temps. Avec un 24-0 en point d’orgue qui a complètement inversé le rapport de force. La série est partie d’une interception de Miles Bridges pour un dunk de LaMelo Ball en transition. Indiana n’a plus vu le jour pendant plus de cinq minutes avec cinq ballons perdus et un 0/8 au tir pendant que les Hornets rattrapaient leur retard.

– Le manque de rotation des Pacers. Indiana a peut-être manqué de fraîcheur après le repos pour ce premier match de la saison avec une rotation limitée à 8 joueurs. TJ McConnell, Torrey Craig et Jeremy Lamb n’ont apporté que 14 points, soit autant que Ish Smith, leader de la « second unit » des Hornets qui a apporté 30 points au total.

– Terry Rozier est resté aux stands. Meilleur marqueur des Hornets la saison passée, l’arrière a finalement manqué la grande première de la saison 2021/22 des Hornets. James Borrego a indiqué avant la rencontre que Terry Rozier, touché par une entorse de la cheville, a effectué un dernier test avant la rencontre, et que ce dernier ne s’est pas avéré concluant. Il a donc été déclaré forfait peu avant le début de la partie.

TOPS/FLOPS

✅ LaMelo Ball. La star précoce des Hornets a débuté la saison par un nouveau record. Il est en effet devenu le plus jeune joueur à aligner au moins 30 points, 5 rebonds et 5 passes décisives à l’occasion d’un premier match de saison régulière. Auteur de 31 points à 7/9 de loin, 9 rebonds et 7 passes décisives en seulement 29 minutes, il a été le détonateur du retour des siens après le repos.

✅ Chris Duarte. Le rookie canado-dominicain aurait sans nul doute été le héros de la rencontre si les Pacers avaient fini par l’emporter. Déjà en vue en présaison, l’arrière a été impressionnant de sang-froid et de lucidité pour son premier match « officiel » en NBA, claquant 27 points à 6/9 de loin.

⛔ Myles Turner. La question de l’utilisation et de la productivité de Myles Turner dans le dispositif des Pacers va rester un élément important dans la réussite des troupes de Rick Carlisle cette saison. L’intérieur s’est cherché et a été peu impliqué au final, livrant une prestation discrète conclue par 9 points et 7 rebonds. Ses 4 contres viennent à peine compenser ses 4 ballons perdus. Son +/- en revanche (-8, le pire de l’équipe), ne trompe pas.

LE RÉVEIL TARDIF

En sortie de banc, PJ Washington a eu beaucoup de mal à se mettre dans le rythme, offensivement notamment (1/7 au total). Toujours est-il que c’est lui qui s’est finalement arraché dans la bataille pour récupérer le ballon et provoquer la faute de Torrey Craig. Et encore fallait-il mettre les deux lancers, et bien défendre sur Domantas Sabonis derrière, ce qu’il a parfaitement réussi à faire pour gommer ses difficultés précédentes.

LA SUITE

Charlotte : les Hornets ont rendez-vous à Cleveland demain soir.

Indiana : les Pacers enchaînent par un deuxième déplacement à Washington demain soir.