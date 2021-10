Ja Morant et les Grizzlies désarçonnent les Cavaliers

Alors qu’ils contrôlaient globalement le match depuis le deuxième quart-temps, avec encore 14 points d’avance à dix minutes de la fin (104-90) derrière un Ja Morant déjà très en forme, les Grizzlies ont vu les Cavaliers recoller à un petit point dans le « money-time », grâce à plusieurs 3-points.

Mais le meneur du Tennessee a pris les choses en main pour faire la différence, aidé par De’Anthony Melton, et Memphis s’impose logiquement (132-121) face à une équipe de Cleveland qui avait aligné son « tall ball » en début de match, avec un « frontcourt » Lauri Markkanen – Evan Mobley – Jarrett Allen de très grande taille.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ja Morant déjà en grande forme. 37 points à 17/29 au tir, 6 rebonds, 6 passes, un alley-oop à une main, un énorme contre… Le meneur des Grizzlies a fait le show mais il a surtout été décisif, mettant le ballon sous le bras dans le « money time » pour placer un floater puis un 3-points qui ont fait la différence.

– Les Cavaliers bougés physiquement. La taille ne suffit pas dans le basket et on peut aligner trois joueurs à plus de 2m10 tout en étant bousculés. En plus des pertes de balle (10), les Cavs ont ainsi largement perdu la bataille du rebond (53 à 36) face à un Steven Adams trop puissant pour les longilignes intérieurs de Cleveland. Surtout, la troupe de JB Bickerstaff a subi les contacts quasiment toute la rencontre et a encaissé 70 points dans la peinture.

– Une connexion Evan Mobley – Jarrett Allen intéressante. Darius Garland et Ricky Rubio ont cherché à mettre tout le monde en position, mais c’est le travail à deux entre Evan Mobley et Jarrett Allen qui était sans doute le plus intéressant pour Cleveland. Le rookie a en effet une bonne vision du jeu et a su trouver son pivot, qui lui sait se placer pour être servi près du cercle. Il a d’ailleurs fini avec 25 points à 11/11 au tir tandis qu’Evan Mobley bouclait le match avec 6 passes décisives. Il ne reste plus qu’à mieux verrouiller le rebond et la raquette…

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Le dragster de Memphis est déjà à pleine carburation, et les Cavaliers l’ont senti passer. Trop rapide pour ses défenseurs, trop difficile à suivre par ses changements de rythme et finalement trop serein dans le « money-time », il a fait vivre un enfer à Cleveland pendant une grosse partie de la rencontre.

✅ De’Anthony Melton et Desmond Bane. En l’absence de Dillon Brooks, les deux arrières ont bien secondé leur meneur. Desmond Bane finit ainsi avec 22 points alors que De’Anthony Melton a été précieux pour relancer les Grizzlies au début du quatrième quart-temps mais aussi pour terminer le travail. Son 4/6 de loin a ainsi fait beaucoup de bien à Memphis et il finit avec le meilleur +/- du match, à égalité avec Tyus Jones, à +17.

⛔ Lauri Markkanen. Il est venu à Cleveland pour vivre un nouveau départ, mais on a retrouvé le Lauri Markkanen des Bulls, qui passe la majeure partie de son temps derrière la ligne à 3-points sans oser attaquer la défense, et qui explose sur les contacts. Violemment contré par Ja Morant, le Finlandais a même été bâché cinq fois pendant le match (sur les huit contres de Memphis), n’arrivant jamais à s’imposer sous le cercle.

MVP, MVP !

Auteur de 11 points dans le dernier quart-temps pour faire la différence, et globalement intenable durant tout le match, Ja Morant a reçu les « MVP, MVP » du FedEx Forum alors qu’il se présentait aux lancers en fin de match.

« Je ne vais pas mentir. Ces chants MVP m’ont presque fait manquer mes lancers », a-t-il réagi après la rencontre. « J’étais secoué. La seule chose qui me passait par la tête, c’était ‘Wow’. Mais en même temps, je me disais : ‘Tu dois réussir ces lancers francs avec ces chants de MVP’. »

LA SUITE

Memphis : les Grizzlies se déplacent au Staples Center, samedi, pour défier les Clippers.

Cleveland : les Cavaliers reçoivent de leur côté les Hornets, dès vendredi.