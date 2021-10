Les Bulls ont tremblé face aux Pistons

Un vrai match de traînards pour les Bulls qui ont attendu le 4e quart-temps pour prendre les commandes d’un match plutôt affreux. Après que Zach LaVine a inscrit 15 de ses 34 points dans le 3e quart-temps, c’est DeMar DeRozan puis Lonzo Ball qui vont faire basculer la rencontre du côté de Chicago. Coup sur coup, les deux recrues plantent chacun un 3-points pour lancer un 8-0. De 82-78 en faveur de Detroit, le score passe à 86-82 pour les Bulls, et c’est LaVine aux lancers-francs qui valide cette première victoire, pendant que Patrick Williams gagne son duel face à Jerami Grant.

A RETENIR

Le début de match horrible. Le public de la Little Caesars Arena pour cette première de la saison n’a pas été gâté avec un spectacle de piètre qualité, marqué par un premier quart-temps transformé en concours de briques. En combiné, les Bulls et les Pistons vont débuter le match par 17 échecs sur 21 tirs ! A la fin du premier quart-temps, les deux formations affichaient moins de 30% aux tirs, et les Bulls n’avaient inscrit que 14 points.

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. C’est l’homme de la deuxième mi-temps, et les Bulls peuvent le remercier car c’est lui qui a tenu l’équipe à bout de bras au retour des vestiaires. Certes, il y a beaucoup d’isolation, avec tout un côté pour lui tout seul, mais sa vitesse et son shoot ont fait la différence. On aura aussi noté son activité en défense où on voit bien qu’il veut montrer l’exemple.

✅ Nikola Vucevic. C’est la force tranquille de Chicago, même s’il a écopé d’une technique pour contestation. Pendant une mi-temps, il a tenu la baraque, imposant son physique au poste bas. Il ne voit pas plus la balle que la saison passée mais ça reste un vrai point d’ancrage, comme dans le 4e quart-temps lorsqu’il ressort la balle pour DeRozan qui fait mouche à 3-points.

✅ Jerami Grant. Champion olympique, comme Zach LaVine, l’ailier avait raté la fin de saison dernière, et la bonne nouvelle, pour les Pistons, c’est qu’il a retrouvé ses qualités de « go-to-guy ». En attendant les débuts de Cade Cunningham, c’est lui qui va être le leader de l’attaque. En fin de match, il a tout tenté, mais Patrick Williams a très bien défendu sur lui.

⛔Killian Hayes. Dwane Casey a préféré garder Cory Joseph sur le terrain en fin de match, et c’est le signe que le Français n’est pas encore prêt à avoir un rôle important à Detroit. Encore fâché avec son tir, Hayes fait chou blanc avec un 0 sur 6 aux tirs. Il apporte du rythme, il participe au rebond, il essaie d’organiser le jeu, mais face au duo Ball-Caruso, il a souffert/

LA STAT QUI TUE

Avec cette première victoire, les Bulls affichent un bilan positif pour la première fois depuis… mars 2017 !

LA SUITE

Chicago : Soirée de retrouvailles pour Lonzo Ball puisque vendredi les Bulls accueillent les Pelicans.

Detroit : Les Pistons ne rejouent que samedi soir, et ce sera face aux… Bulls pour la revanche.