Les Nuggets de Nikola Jokic prennent leur revanche sur les Suns

Balayés par les Suns en demi-finale de la conférence Ouest lors des derniers playoffs, les Nuggets ont pris leur revanche mercredi soir. Il ont surtout pris le meilleur départ avant de subir une avalanche de points de Phoenix en deuxième quart (38 points à 11/19 aux tirs dont 6/9 à 3-points). Mais les Suns n’ont pas réussi à tenir ce rythme infernal, s’écroulant au retour des vestiaires avant de subir la loi de Nikola Jokic (27 points, 13 rebonds) et Will Barton (20 points, 6 rebonds, 5 passes) qui avaient déjà bien ramené les leurs avant la pause.

Malgré les efforts du banc de Phoenix en troisième quart, dont Cam Johnson et Cam Payne, ce sont bien les Nuggets qui ont repris le contrôle avant le début du dernier quart grâce à Michael Porter Jr. qui n’a toujours pas froid aux yeux. Jeff Green et PJ Dozier ont relancé les hostilités dans la dernière ligne droite et Jokic s’est occupé de terminer le travail au corps à corps dans la peinture.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deandre Ayton pas rancunier. A peine sorti de négociations qui n’ont jamais vraiment commencé quant à sa prolongation de contrat, Deandre Ayton n’a pas montré le moindre signe de bouderie pour son premier match de la saison. Au contraire, c’est lui qui a été le plus saignant en début de match.

– L’attaque des Nuggets déjà au point. A part pour ce deuxième quart difficile, les Nuggets ont dominé leur sujet de bout en bout et c’est en grande partie grâce à leur maîtrise offensive. Il y a évidemment l’influence positive de Jokic qui n’hésite pas à porter le fer lui-même à la relance, mais les systèmes offensifs de Denver ont été plutôt bien huilés pour un début de saison. Ça s’est traduit par un très joli 53% aux tirs dont 44% à 3-points sur ce match.

– Les Suns nous font le coup de la panne. Limité à 40 points en deuxième mi-temps, les Suns ont manqué d’essence pour finir le match. Pire encore, le dernier quart a été un véritable supplice pour les fans locaux qui n’ont jamais pu s’enflammer pour leur équipe, en travers à 7/22 aux tirs dont un affreux 2/11 à 3-points. Un faux départ pour les Suns à domicile.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le MVP des Nuggets n’est pas encore dans sa forme optimale, avec des petites erreurs sur son dribble, seulement 2 passes décisives et une adresse douteuse à 3-points (1/6), mais le grand Serbe a encore été exemplaire pour porter son équipe à la victoire. A 13/22 aux tirs, et un double double d’entrée de jeu à 27 points et 13 rebonds.

✅ Will Barton. En l’absence de Jamal Murray, le vétéran Will Barton aura un rôle clé pour aider Jokic au scoring cette saison. Mercredi soir, Barton a parfaitement assuré avec une partition complète à 20 points, 6 rebonds et 5 passes. Et propre avec ça, à 8/14 aux tirs dont 4/8 derrière l’arc et aucune balle perdue. En réussite, « The Thrill » a même réussi un 3-points surréaliste (et veinard) avec la planche à l’angle zéro.

⛔ Devin Booker. Le récent médaillé d’or olympique s’est planté pour sa rentrée. Booker n’a jamais réussi à trouver son rythme en attaque, démarrant sur un 1/4 en premier quart et clôturant sa soirée sur un 0/5 en cinq minutes de jeu en dernier quart, dont un layup envoyé dans les tribunes sur un gros contre d’Aaron Gordon. Le jeune All-Star des Suns termine à 12 points, 4 rebonds et 4 passes et un 3/15 aux tirs qui devrait le motiver pour le match à venir face aux Lakers.

⛔ Jae Crowder. Comme son copain Book, Jae Crowder est passé à côté de son match. S’il n’est pas tellement attendu en attaque et qu’il a plutôt fait son boulot au rebond (8), Crowder a pour le coup déchiré aux tirs. Il termine avec une bulle : 0/5 aux tirs, tous à 3-points. Heureusement, il sauve l’honneur aux lancers pour finir à 2 points.

LA BONNE NOUVELLE

S’il n’est pas encore près de revenir à la compétition, il était bon de voir Jamal Murray placer un petit dunk alors qu’il s’échauffait avant le match. L’arrière canadien des Nuggets va devoir prendre son mal en patience maintenant que la saison a repris et que la tentation de jouer est d’autant plus grande…

LA SUITE

Denver : Les Nuggets feront leurs débuts à domicile, dans la Ball Arena, face à San Antonio vendredi .

Phoenix : Les derniers finalistes enchaînent vendredi un deuxième match « affiche » sur ESPN, face aux Lakers, au Staples Center.