Rudy Gobert et le Jazz survolent le Thunder

Entame de saison sans encombre pour le Jazz qui a fait respecter la hiérarchie face à un adversaire bien plus faible. Derrière la grosse production de son pivot, et les belles sorties niveau adresse de Bojan Bogdanovic (22 points – meilleur marqueur de la rencontre) et de Jordan Clarkson (18 points), Utah ne s’est jamais vraiment fait peur.

La troupe de Salt Lake City s’est montrée régulière en termes de points inscrits à chaque quart-temps. Elle a viré en tête après les douze premières minutes (27-18), avant de rentrer au vestiaire avec un peu de marge (54-42). C’est clairement dans la troisième période que la différence a été faite.

Là où Donovan Mitchell, maladroit jusqu’à alors (1/8 aux tirs pour démarrer), a commencé à aligner les paniers primés en tête de raquette et faire remonter son pourcentage d’adresse. Il a inscrit 12 de ses 16 points dans cette période et son équipe s’est envolée au score avec un écart maximum de 26 points (80-54). Cette vingtaine de points de différence a été maintenue jusqu’à la fin pour un premier succès tranquille pour le Jazz.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La solidité défensive du Jazz. On aurait pu souligner la faiblesse offensive du Thunder mais l’inverse fonctionne aussi. La troisième meilleure défense du pays la saison passée a donné le ton dès les premières minutes avec un maximum de tirs contestés et de « drives » tenus. Un bémol tout de même à signaler du côté de Hassan Whiteside, qui a certes capté 10 rebonds mais connu une séquence compliquée dans le troisième quart-temps avec plusieurs fautes concédées en raison de retards en aide.

– La solitude de Shai Gilgeous-Alexander. Ce match était-il un aperçu de la nouvelle saison galère qui attend l’arrière ? Auteur de 18 points dans cette partie, « SGA » a été très peu soutenu avec seulement deux partenaires à 10 points ou plus, là où six joueurs du Jazz ont atteint ce total. La jeune star aurait sans doute apprécier de voir ses shooteurs mettre dedans pour lui libérer des espaces jusqu’au cercle. Lui-même a été très maladroit de loin (1/7).

– Un cinq majeur pour le Jazz. Ce constat contraste avec les lignes juste au-dessus. Si Royce O’Neale, Mike Conley et Donovan Mitchell ont tous les trois connu des soucis d’adresse, on retient tout de même l’impact de ce cinq majeur sur le score : entre +14 et +20 pour chaque élément lorsqu’ils étaient en jeu.

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Première grosse sortie pour le Français qui a passé sa soirée à aspirer les rebonds, en restant la force dissuasive dans la raquette que l’on connaît, même s’il n’a contré qu’un seul tir. Bien servi en attaque par Mike Conley ou Joe Ingles dessous, il a également soigné sa production offensive. Le pivot avait d’ailleurs atteint le double-double… dès l’entame du second quart-temps !

⛔ La maladresse générale du Thunder. Gagner un match en ne rentrant que 37% de ses tirs ? Mission quasiment impossible. C’est d’autant plus vrai pour le Thunder qui n’a converti que 3 de ses 26 tentatives à 3-points sur les trois premiers quart-temps. Sur cette séquence, Oklahoma City en a même raté 17 de suite… Cette maladresse a poursuivi les visiteurs jusqu’à la ligne des lancers-francs (seulement 61%).

SANS TRANSITION

Si l’attaque du Jazz a plutôt été efficace, elle n’a pas non plus été flamboyante. Preuve en est, les hommes de Quin Snyder n’ont pas inscrit le moindre point en contre-attaque, là où le Thunder a marqué 10 points dans ce contexte.

LA SUITE

Utah : déplacement à Sacramento, vendredi.

Oklahoma City : déplacement à Houston, vendredi.