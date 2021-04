Stats & Highlights | Indiana, Milwaukee et Washington déroulent, Toronto et Cleveland respirent

Russell Westbrook a fêté son 170e triple-double en carrière avec une victoire contre Sacramento. Et comme Chicago est sur quatre revers de rang, les Wizards peuvent encore rêver au « play-in ».

Juste devant les joueurs de la capitale au classement, Toronto a cassé sa série de deux défaites de suite, contre San Antonio. Même dynamique pour les Cavaliers, qui ont écarté les Hornets toujours autant en difficulté au scoring à cause des nombreux blessés.

Enfin, Indiana et Milwaukee n’ont connu aucun problème pour battre respectivement Houston et Minnesota, les deux plus mauvaises équipes de la conférence Ouest.

Minnesota – Milwaukee : 105-130

Les deux équipes étaient privées de leur meilleur joueur. D’un côté Karl-Anthony Towns, de l’autre Giannis Antetokoumpo. Évidemment, cela handicape davantage les Wolves d’un Anthony Edwards qui s’est encore senti bien seul avec ses 24 points.

Milwaukee, porté par Khris Middleton, a accéléré en deuxième et surtout en troisième quart-temps. En douze minutes après la pause, les hommes de Mike Budenholzer inscrivent 45 points dont 13 pour l’ailier, et font ainsi le break. Le coach des Bucks a donc pu faire souffler ses titulaires dans le dernier acte.

Timberwolves / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 26 5/10 3/5 0/0 0 4 4 0 2 0 2 0 13 10 J. Okogie 24 4/6 3/4 2/2 0 2 2 0 4 0 0 2 13 15 A. Edwards 31 8/21 5/11 3/5 0 0 0 3 0 3 2 0 24 13 N. Reid 31 3/10 0/4 3/4 3 12 15 2 1 2 1 3 9 22 R. Rubio 19 0/5 0/2 0/0 0 4 4 2 4 1 2 0 0 0 J. Hernangomez 22 5/6 3/4 5/6 0 2 2 1 0 1 0 1 18 21 J. Vanderbilt 19 2/5 0/0 0/4 4 6 10 3 3 1 2 0 4 9 J. Layman 5 1/4 0/1 1/2 0 0 0 0 0 1 2 0 3 -2 J. Culver 4 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 E. Davis 9 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 2 1 0 1 2 7 J. McLaughlin 19 1/4 0/2 2/2 2 2 4 4 1 2 0 0 4 11 D. Russell 23 4/14 1/5 6/6 0 2 2 6 0 1 5 0 15 9 J. Nowell 10 0/4 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -2 Total 34/92 15/41 22/31 10 37 47 22 17 13 16 7 105 Bucks / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Middleton 25 9/15 3/7 6/6 1 7 8 7 0 1 3 0 27 34 B. Lopez 23 6/9 2/4 4/4 1 7 8 0 3 2 0 2 18 27 B. Portis 25 6/13 1/2 0/0 3 4 7 5 2 2 0 0 13 20 J. Holiday 26 7/15 1/3 0/0 0 4 4 4 1 3 2 0 15 16 D. DiVincenzo 23 2/5 1/3 2/2 0 6 6 4 1 0 1 0 7 13 P.J. Tucker 10 0/0 0/0 0/0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 5 M. Diakite 8 0/2 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 T. Antetokounmpo 22 0/5 0/1 1/4 2 4 6 3 2 2 3 1 1 2 R. Kurucs 6 3/4 2/2 0/0 0 1 1 0 2 1 2 0 8 7 J. Nwora 8 3/7 2/3 0/0 0 1 1 0 1 2 1 0 8 6 J. Teague 16 1/6 1/2 2/2 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1 P. Connaughton 22 5/10 4/8 0/0 0 4 4 0 3 0 1 0 14 12 B. Forbes 17 4/7 2/5 4/5 0 1 1 0 1 0 1 0 14 10 S. Merrill 7 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 Total 46/98 19/40 19/23 7 45 52 26 20 14 16 4 130

Charlotte – Cleveland : 90-103

Alors que les Cavaliers voyaient revenir Jarrett Allen et Larry Nance Jr, les Hornets souffrent toujours offensivement des trop nombreuses absences et les joueurs de James Borrego, maladroits dans tous les domaines, peinent pour inscrire des points.

Jarrett Allen, lui, a parfaitement entamé la rencontre avec deux dunks et ainsi lancé l’équipe de Cleveland, privée de Collin Sexton. Kevin Love et compagnie vont conserver le contrôle de la partie jusqu’à la fin, en s’appuyant notamment sur les shoots primés de Taurean Prince (25 points) en dernier quart-temps.

Hornets / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 31 3/13 3/8 0/0 0 3 3 2 4 2 2 1 9 5 M. Bridges 37 7/15 4/8 2/2 1 6 7 1 0 1 2 1 20 20 B. Biyombo 23 2/4 0/0 1/2 2 3 5 0 1 1 1 2 5 9 D. Graham 34 5/16 5/13 0/0 0 1 1 7 3 0 0 0 15 12 T. Rozier 43 9/20 4/10 0/0 1 6 7 8 1 4 3 1 22 28 C. Martin 23 0/5 0/4 0/2 2 3 5 1 2 0 1 0 0 -2 C. Martin 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 C. Zeller 19 5/6 0/0 0/0 4 3 7 2 4 0 1 0 10 17 B. Wanamaker 21 3/5 0/1 3/6 0 2 2 2 2 0 2 0 9 6 Total 34/84 16/44 6/12 10 28 38 23 18 8 12 5 90 Cavaliers / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 27 6/12 2/5 3/3 4 7 11 4 2 0 0 0 17 26 D. Wade 26 2/5 2/4 0/0 1 7 8 2 0 0 0 0 6 13 I. Okoro 32 2/8 0/2 3/3 1 4 5 3 1 2 0 1 7 12 J. Allen 30 5/9 0/1 5/6 2 6 8 2 0 0 0 1 15 21 D. Garland 36 7/13 3/7 0/0 0 4 4 7 1 1 3 1 17 21 L. Nance Jr. 20 1/7 0/3 3/4 0 2 2 1 2 4 2 0 5 3 T. Prince 29 9/13 6/8 1/1 0 4 4 3 1 1 6 1 25 24 C. Osman 12 0/0 0/0 1/2 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 I. Hartenstein 13 4/6 0/0 0/0 1 3 4 1 1 1 4 3 8 11 M. Dellavedova 16 1/3 0/1 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 3 Total 37/76 13/31 16/19 9 38 47 27 11 9 15 7 103

Toronto – San Antonio : 117-112

Diminuée par son manque de joueurs extérieurs, l’équipe de Toronto a sorti les muscles pour dominer San Antonio. En alignant Khem Birch, Pascal Siakam, Chris Boucher et OG Anunoby ensemble en début de rencontre, Nick Nurse s’est assuré d’une grosse puissance physique et d’une domination au rebond, qui ont fait mal aux troupes de Gregg Popovich.

Le dernier s’est illustré en début de seconde mi-temps avec neuf points, avant une réponse (un 13-3) des Spurs. En dernier quart-temps, Malachi Flynn inscrit huit points et des tirs importants, et c’est trop pour les Texans malgré les efforts de Derrick White et Patty Mills.

Raptors / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 37 7/20 0/1 6/7 2 9 11 6 4 2 2 1 20 24 C. Boucher 33 5/9 2/6 0/0 1 11 12 1 3 1 5 0 12 17 O. Anunoby 34 7/14 4/7 4/4 1 3 4 3 1 2 2 0 22 22 K. Birch 29 6/9 0/0 2/2 2 4 6 1 4 1 0 2 14 21 M. Flynn 32 4/15 3/7 5/6 1 3 4 7 2 2 0 0 16 17 F. Gillespie 19 3/5 0/0 3/4 5 3 8 1 2 0 1 3 9 17 Y. Watanabe 20 4/6 3/5 0/0 0 4 4 1 2 0 1 1 11 14 S. Johnson 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 R. Hood 15 2/5 0/0 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 4 5 P. Watson 15 3/4 2/3 1/2 0 2 2 0 0 0 1 0 9 8 Total 41/88 14/30 21/25 13 41 54 21 19 8 12 7 117 Spurs / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. DeRozan 38 6/11 0/0 7/9 2 2 4 11 3 1 3 0 19 25 K. Johnson 25 4/7 2/4 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 10 8 J. Poeltl 27 2/8 0/0 0/0 6 4 10 0 2 0 4 2 4 6 D. White 34 7/16 6/11 5/7 1 2 3 5 4 0 1 0 25 21 D. Murray 32 4/13 2/5 1/2 1 7 8 4 2 3 1 0 11 15 D. Eubanks 18 2/4 0/0 2/5 2 4 6 1 2 1 0 4 6 13 R. Gay 19 2/6 1/4 0/0 1 2 3 3 3 1 0 1 5 9 P. Mills 30 8/15 5/11 2/2 0 3 3 1 1 0 2 0 23 18 L. Walker IV 17 3/10 1/5 2/2 0 3 3 1 2 0 1 0 9 5 Total 38/90 17/40 19/27 13 29 42 26 19 6 13 7 112

Houston – Indiana : 124-132

Les Pacers retrouvent des couleurs dernièrement et les cadres sont en pleine forme. L’entame d’Indiana est réussie et Caris LeVert, qui monte en puissance avec 27 points, et ses coéquipiers avaient même 20 points d’avance à la pause.

Les Rockets vont enfin réagir, avec un Kelly Olynyk très actif, en troisième quart-temps. Mais Domantas Sabonis (22 points, 11 rebonds, 7 passes) et Malcolm Brogdon (23 points, 14 rebonds, 9 passes) étaient trop solides pour vaciller dans les dernières minutes. Cinquième succès en sept matches pour les Pacers.

Rockets / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Olynyk 38 10/16 3/5 2/2 1 9 10 2 4 3 3 1 25 32 J. Tate 35 4/6 0/1 3/4 5 1 6 5 2 2 3 0 11 18 C. Wood 37 11/21 2/4 1/1 6 7 13 2 1 1 1 3 25 33 J. Wall 36 12/28 0/7 7/9 0 3 3 9 2 1 3 2 31 25 K. Porter Jr. 41 6/15 2/7 5/6 1 4 5 3 4 1 4 0 19 14 D.J. Wilson 5 1/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 K. Martin Jr. 14 0/4 0/1 0/0 2 6 8 0 2 1 0 0 0 5 A. Bradley 20 2/5 1/3 0/0 1 0 1 1 2 2 1 0 5 5 A. Brooks 14 2/5 2/4 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 5 Total 48/104 10/34 18/22 16 31 47 22 17 12 15 6 124 Pacers / 132 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 37 10/18 0/3 2/3 1 10 11 7 4 0 4 0 22 27 J. Holiday 38 2/9 1/7 0/1 0 3 3 0 1 2 0 2 5 4 M. Brogdon 34 7/19 3/7 6/7 7 7 14 9 1 0 1 0 23 32 E. Sumner 15 3/4 1/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 C. LeVert 30 10/20 4/9 3/3 0 5 5 1 3 2 6 0 27 19 O. Brissett 10 4/5 1/1 1/1 0 0 0 1 0 0 2 0 10 8 G. Bitadze 11 1/2 0/1 2/2 0 5 5 3 1 0 1 1 4 11 T.J. McConnell 21 5/5 1/1 1/2 2 4 6 4 2 4 3 0 12 22 A. Holiday 14 1/2 0/1 2/2 1 2 3 2 1 0 2 0 4 6 J. Lamb 30 7/10 4/5 0/0 0 2 2 1 3 2 0 3 18 23 Total 50/94 15/36 17/22 11 37 48 28 16 10 18 6 132

Sacramento – Washington : 111-123

Les Kings sont encore en souffrance et même un soir où les Wizards perdent 26 ballons, ils ne parviennent pas à gagner ni même à vraiment exister dans la partie. Il faut dire qu’en encaissant 42 points dès le premier quart-temps, les hommes de Luke Walton n’ont pas mis les ingrédients pour l’emporter.

Bradley Beal et Russell Westbrook, qui enchaîne un sixième triple-double de suite, ont donc puni les Californiens.

De’Aaron Fox a bien essayé, avec six points en 30 secondes, en milieu de troisième-quart de réveiller ses coéquipiers, mais ce n’était pas suffisant. Preuve que les Kings n’étaient pas dans leur match : ils ont pris quatre fautes techniques en dernier acte, dont deux pour avoir tenté de gagner du temps !