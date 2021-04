Pour le premier match de leur « road trip », les Warriors ont emmené leur adresse extérieure dans leurs bagages. Stephen Curry et Kent Bazemore marquent 18 points, dont 5 tirs de loin alors que Draymond Green délivre caviar après caviar. Golden State termine le quart-temps à 50% à 3-points mais le Thunder, privé de nombreux joueurs, s’accroche. Theo Maledon (11 points, 5 passes) met ses coéquipiers en valeur, Svi Mykhailiuk et Tony Bradley en profitent, et Oklahoma City reste en embuscade (36-32).

Dans le sillage de Jordan Poole (17 points), de nouveau agressif et adroit cette nuit, Golden State démarre la deuxième période sur un 16-6 pour faire le break (52-38).

Moses Brown (18 points, 12 rebonds) et Darius Bazley ont beau se démener, la défense du Thunder prend l’eau de toutes parts. Les Warriors font vivre la balle, Mychal Mulder et Damion Lee allument la mèche, et Stephen Curry se mêle lui aussi à la fête pour porter l’écart à +27 avant que Svi Mykhailiuk ne stoppe l’hémorragie (75-54).

Stephen Curry au plus que parfait

Le troisième quart-temps se résume à une « masterclass » de Stephen Curry. À l’image de sa démonstration face à Denver, il passe dans une autre dimension et les joueurs de Thunder se transforme en figurants. Constamment en mouvement, le double MVP attaque le cercle, joue avec la défense, et marque 25 points dans la période, à 8/8 aux tirs dont six tirs de loin ! Autre problème pour Oklahoma City, Draymond Green en profite lui pour valider son quatrième triple-double de l’année, et les Warriors scorent 50 points… soit le quart-temps le plus prolifique de la saison NBA (125-83) !

Vainqueurs finalement 147-109, les hommes de Steve Kerr enchainent une troisième victoire de suite et leur quatrième lors des cinq derniers matchs pour remonter à la neuvième place de la conférence Ouest. Le Thunder continue lui son apprentissage douloureux avec une huitième revers de suite.

Depuis son retour de blessure, Stephen Curry tourne à 39 points de moyenne et 49% de réussite de loin sur les huit derniers matchs. À ses côtés, Draymond Green (12 points, 16 passes, 10 rebonds) a terminé en triple-double et a permis à Golden State de délivrer 39 passes et d’égaler leur record de 3-points sur un match avec 24 réussites.