Le duel Joel Embiid – Kyrie Irving illumine le choc de l’Est

Depuis quelques jours, Ben Simmons est très bavard dans la presse, mais sur le terrain, on attend toujours qu’il prouve qu’il est un grand attaquant…

Ça tombe bien, ce soir face à des Nets très diminués, il a l’occasion de le montrer, et son premier acte est parfait. Très à l’aise quand il faut jouer sans ballon, il profite surtout des failles défensives des Nets pour briller. Il sait qu’il peut compter sur la présence de Joel Embiid dans la raquette et sur le talent de Tobias Harris pour faire mal à cette équipe C de Brooklyn qui a quand même du répondant.

Ben Simmons répond à Kyrie Irving

Comme souvent, quand il y a des absents, Kyrie Irving prend ses responsabilités. Quand il veut marquer, il le fait, quel que soit le défenseur face à lui. Mais il n’oublie pas non plus de faire briller ses coéquipiers comme l’attestent ses offrandes pour DeAndre Jordan ou Jeff Green. Sans surprise, il est l’homme fort côté Brooklyn, et les Nets prouvent minute après minute qu’ils ne sont pas venus en victimes en Pennsylvanie. Après 12 minutes de jeu, Philly mène seulement de trois points (32-29).

Efficace en début de match, Tobias Harris prend les choses en main quand il se retrouve sans Embiid et sans Simmons sur le parquet. Souvent aligné avec la « second unit » dans les débuts de deuxième acte, il brille et fait très mal à une défense des Nets dépassée. Grâce à leur jeu collectif et leur envie de partager le ballon, les Sixers trouvent des tirs ouverts. Les poignets de Curry, Korkmaz et Harris chauffent et l’écart dépasse les 10 points (50-39).

Joel Embiid MVP

De retour sur les parquets, Irving redonne confiance à son équipe. Avec lui, c’est plus simple. Comme d’habitude, il demande un écran en tête de raquette pour attaquer l’intervalle. Soit il score, soit il trouve un coéquipier ouvert.

La montée en puissance du magicien des Nets fait du bien à Steve Nash, mais les exploits d’Irving ont réveillé Joel Embiid. Trouvé près du cercle, il prend le match à son compte. Son adversaire ne peut pas faire grand-chose, à part faire faute… Redoutable sur la ligne des lancers-francs, il marque 11 des 15 derniers points des Sixers en première période (65-58).

Après avoir joué pour lui, Ben Simmons dicte le tempo de ce début de deuxième mi-temps et il se fait remarquer par trois belles passes pour Embiid, Harris et Curry. Chaque remontée de balle est faite avec du rythme et de la confiance et son entente avec Joel Embiid est parfaite.

Simmons envoie Harris en contre-attaque d’une magnifique passe pour un gros dunk de son coéquipier. Les exploits répétés d’Irving ne changent pas grand-chose. Pour l’instant, Brooklyn est trop diminué pour faire mal à Embiid et sa bande (85-69). Steve Nash doit attendre la sortie d’Embiid pour que ses joueurs reprennent des couleurs (94-84).

L’orgueil des Nets

Mais Shake Milton, Tobias Harris et Korkmaz mettent le feu au Wells Fargo Center grâce à trois tirs lointains (109-88). Dans les cordes, Brooklyn s’accroche, et contre toute attente et alors que tout le monde pensait que ce match était terminé, les coéquipiers d’un efficace Timothé Luwawu-Cabarrot donnent tout pour sauver l’honneur. Philadelphie se relâche au grand dam d’un Doc Rivers furieux contre ses joueurs. TLC, Nicolas Claxton et Alize Johnson se lâchent et l’écart est comblé. Avec ses remplaçants sur le terrain, Brooklyn signe un 16-2 pour signer un superbe comeback (114-111).

Malgré cette belle frayeur en fin de match, les Sixers assurent tout de même sur la ligne des lancers-francs et foncent vers la victoire (123-117). Avec ce succès, Philly prend seul les commandes de la conférence Est, et remporte la série face aux Nets en saison régulière pour s’assurer du « tiebreaker ».