Denver gagne le premier match du reste de sa saison face à Miami

Pour leur premier match sans Jamal Murray, les Nuggets alignent Monte Morris dans le cinq majeur. Mais Nikola Jokic prend ses responsabilités d’entrée avec les cinq premiers points de son équipe. Il lance ensuite Michael Porter Jr. en backdoor et sert Aaron Gordon au poste bas. Ça tourne bien mais c’est tout de même Miami qui part plus fort.

Trevor Ariza pique un ballon pour aller dunker et Bam Adebayo dunke aussi sur un repli inexistant de Denver. Kendrick Nunn s’impose aussi à deux reprises au cercle mais Denver réagit, grâce à Gordon, qui vient placer une grosse claquette dunk. Les Nuggets reviennent au contact mais Miami remet un dernier coup de rein et s’impose en premier quart (31-26).

Denver repasse devant sans tarder en deuxième quart, avec JaMychal Green à 3-points et Paul Millsap qui va contrer Adebayo. Butler pique un nouveau ballon conclu au dunk mais Miami commence à subir, sous les bombes de Green et Porter. PJ Dozier va s’imposer en costaud au layup et Morris brise enfin la glace. Adebayo se venge et contre Jokic mais c’est bien Denver qui prend les devants.

Gordon sert Porter qui va dunker et les Nuggets sont à +10. La défense de Denver tient Miami à 28% aux tirs en deuxième quart (7/25) et s’offre ainsi un avantage confortable à la pause (60-49). Michael Porter Jr. frôle déjà le double-double à 17 points, 9 rebonds tandis que Jokic cumule 13 points et 6 passes à la mi-temps.

Le Heat craque physiquement

Duncan Robinson essaie de remettre son Heat dans le coup, à coups de 3-points, mais Denver a du répondant. Porter continue son festival. Jokic trouve son jeune ailier d’une passe miraculeuse et quand Porter rate le petit layup, Gordon veille au grain à la claquette. Les Nuggets maintiennent leur avantage, mais sans dominer, avec Gordon qui frustre Jokic d’une passe téléphonée…

Butler place aussi une claquette dunk mais il ne peut rien faire face à Gordon au poste bas. Denver commence à faire un gros écart à +15, avec Jokic qui bâche Butler, et sert par la suite Dozier qui coupe bien en ligne de fond. Facundo Campazzo prend ses jambes à son cou pour un layup avant de frapper d’un 3-points sur la cloche. Les Nuggets s’envolent (96-79).

Dozier, Campazzo et Porter se succèdent à 3-points pour démarrer idéalement ce quatrième quart. Miami est relégué à -21. Un 6/14 à 3-points met Denver définitivement hors de danger. Bol Bol peut se dégourdir les jambes avec deux paniers en fin de match. Les Nuggets s’imposent sans l’ombre d’un doute (123-106).

Michael Porter Jr. (25 points, 10 rebonds) et Nikola Jokic (17 points, 11 passes, 10 rebonds) ont fait le métier, avec Aaron Gordon qui ajoute 16 points et 9 rebonds. Lancé dans un marathon de 8 matchs en 14 jours, le Heat n’a pas tenu la distance (et l’altitude ?)…