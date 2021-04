Luka Doncic, bourreau des Grizzlies au buzzer !

Les Mavs avaient besoin d’un exploit pour renouer avec la victoire, Luka Doncic s’est donc (encore) mué en « super héros » pour délivrer les siens d’un match compliqué et d’un final bien mal embarqué en trouvant le moyen de scorer un panier à 3-points à la dernière seconde !

Comme pour Stephen Curry, ses « trick shots » improbables à l’échauffement font régulièrement le tour du Web. À croire que cet entraînement lui a servi sur ce tir en déséquilibre qui a permis à Dallas de l’emporter sur le fil.

Les deux équipes s’accrochent

Luka Doncic est pourtant discret en première mi-temps, et forcément, Memphis parvient à en profiter, se mettant rapidement dans le droit chemin grâce à trois paniers à 3-points de Grayson Allen dans le premier acte pour compter 9 points d’avance dans le deuxième quart-temps (45-36). Malgré le bon passage de Kristaps Porzingis et les deux missiles longue distance de JJ Redick, Dallas se retrouve alors mené 60-57 à l’heure du repos.

C’est finalement suite à trois paniers de suite de Ja Morant, dont un gros dunk, que le Slovène se réveille, avec notamment un premier panier à 3-points sur la tête de Dillon Brooks pour sonner la révolte des Mavericks en fin de troisième quart-temps (82-81).

JJ Redick fait passer Dallas devant mais Memphis peut compter sur un Grayson Allen en grande forme et un Brandon Clarke toujours agressif pour alimenter un 7-0 et refaire un écart aux abords du money-time (100-94).

Du Luka Doncic tout craché !

Luka Doncic enchaîne deux paniers, un step-back à la Dirk Nowitzki devant Ja Morant puis un nouveau 3-points sur la tête de Dillon Brooks avant de voir Jalen Brunson égaliser, lui aussi de loin (104-104).

Jonas Valanciunas au dunk et Kyle Anderson à 3-points pensent alors avoir fait le plus dur à deux minutes de la fin (111-106). Mais un contre sur Ja Morant et un lay-up du Slovène, bien aidé par KP, suffisent à Dallas pour se donner une chance dans les dernières secondes (111-110).

Grayson Allen (23 points) a l’occasion de mettre son équipe à l’abri à deux secondes de la fin, mais rate ses deux lancer-francs. L’occasion était trop belle pour Luka Doncic ! Avec 1.8 seconde sur l’horloge, le meneur des Mavs hérite d’une position compliquée mais parvient à déclencher un tir entre Dillon Brooks et Jonas Valanciunas.

En déséquilibre, Luka Doncic voit le ballon transpercer le cercle au buzzer. Les Mavs n’en croient pas leurs yeux, mais le miracle Doncic a encore eu lieu (113-114) !