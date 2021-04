Le Magic enfonce les Bulls de… Nikola Vucevic

À l’instar des Kings de l’autre côté des Etats-Unis, les Bulls jouent leur pire basket au plus mauvais moment !

Et cette nuit, ils ont été incapables de dominer le Magic, qui restait pourtant sur six défaites de suite. Après une première mi-temps équilibrée marquée par le buzzer beater à 3-points de Nikola Vucevic et la grosse activité de Wendell Carter Jr face à ses anciens coéquipiers, le Magic prend les devants au retour des vestiaires.

Tomas Satoransky nous gratifie d’un dunk à la Zach LaVine, mais c’est bien le Magic qui prend le large grâce aux 3-points de James Ennis, mais aussi de Terrence Ross et de Michael Carter-Williams. C’est un déluge qui s’abat sur Chicago, et il faut dire que la défense est bien laxiste. Et quand la défense monte (un peu), Gary Harris se faufile jusqu’au cercle. Résultat : le Magic gagne de 20 points le 3e quart-temps pour mener 93-72 !

3 victoires pour 8 défaites à Chicago avec Nikola Vucevic

Les Bulls tentent le tout pour le tout, et grâce à l’adresse extérieure de Nikola Vucevic et l’agressivité de Zach Lavine, ils reviennent au score. À l’entrée du « money time », ils n’ont plus que six points d’écart (104-98).

Mais une claquette de Carter Jr, puis un ballon volé de MCW annihilent toute tentative de hold-up, et le Magic s’impose 115-106 pour une première victoire en sept matches. Pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe, Vucevic compile 29 points et 11 rebonds, mais depuis son arrivée, Chicago n’a gagné que 3 matches sur 11 !