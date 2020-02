[Stats & Highlights] Une soirée de victoires à l’extérieur

Où s’arrêteront les Hornets dans leur chute ? Les joueurs de James Borrego relancent systématiquement chaque équipe qui se présente face à eux. Comme les Mavericks, pourtant privés de leurs deux meilleurs joueurs…

Même dynamique négative, certes moins profonde, avec Indiana et Phoenix. Les Nuggets ont facilement disposé des seconds, quand les premiers sont croqués par les Pelicans. Les Pistons, enfin, s’inclinent contre les Knicks. Avec quatre victoire de rang, New York est sur sa meilleure série de la saison.

Orlando – Milwaukee

Toronto – Brooklyn

Golden State – Los Angeles Lakers

Minnesota – Los Angeles Clippers

Sacramento – San Antonio

Charlotte – Dallas : 100-116

Sans Luka Doncic et Kristaps Porzingis, les Mavs ont trouvé un duo de substitution pour venir l’emporter à Charlotte. Ce qui n’est pas l’épreuve la plus difficile à vivre, les Hornets n’ayant gagné qu’un match depuis le 5 janvier…

Ce duo, ce fut donc Seth Curry – Willie Cauley-Stein. Le second a compilé 15 points et 10 rebonds, mais c’est bien le premier qui a brillé. Le frère de Stephen a inscrit 26 points en marquant ses 10 premiers tirs. Son coup de chaud a permis à Dallas de prendre plus de 20 points d’avance dès le premier quart-temps. Avant de gérer.

Hornets / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Washington 29 3/11 0/4 1/2 3 6 9 0 3 1 1 1 7 8 M. Bridges 36 8/15 2/6 2/3 1 2 3 0 2 1 2 0 20 14 C. Zeller 21 1/7 0/2 3/4 4 4 8 0 2 1 1 1 5 7 T. Rozier 32 6/15 3/7 0/0 1 5 6 1 1 0 2 2 15 13 D. Graham 35 10/20 3/10 3/3 2 2 4 10 1 1 1 0 26 30 J. McDaniels 19 2/4 0/1 1/1 0 2 2 0 0 1 1 0 5 5 C. Martin 23 0/1 0/0 0/0 0 4 4 1 2 0 0 0 0 4 B. Biyombo 18 0/1 0/0 3/5 0 1 1 1 2 0 0 0 3 2 M. Monk 28 8/13 3/6 0/0 1 1 2 2 0 0 2 0 19 16 Total 38/87 11/36 13/18 12 27 39 15 13 5 10 4 100 Mavericks / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Kleber 28 1/5 1/4 4/4 1 4 5 1 1 0 0 2 7 11 D. Finney-Smith 32 6/10 1/3 0/0 1 1 2 3 3 1 3 0 13 12 W. Cauley-Stein 25 7/7 0/0 1/1 2 8 10 1 3 0 0 2 15 28 J. Brunson 27 4/11 3/4 2/2 0 4 4 4 3 0 3 0 13 11 T. Hardaway Jr. 26 5/11 3/4 1/1 1 1 2 5 2 0 0 0 14 15 J. Jackson 3 1/4 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -1 B. Marjanovic 13 4/7 0/0 3/3 4 2 6 0 3 0 1 0 11 13 D. Wright 24 2/6 0/2 0/0 0 2 2 7 1 0 2 0 4 7 C. Lee 16 2/5 1/3 0/0 0 0 0 1 1 2 0 1 5 6 S. Curry 28 10/14 6/8 0/0 0 6 6 3 0 1 0 1 26 33 R. Broekhoff 16 2/6 2/6 0/0 2 7 9 3 0 1 1 0 6 14 A. Cleveland 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 Total 44/87 17/35 11/11 11 35 46 28 18 5 10 6 116

Detroit – New York : 92-95

Comme les Pistons n’ont plus Andre Drummond dans leur raquette, la protection du rebond sera forcément moins bien assurée du côté de Detroit. Les Knicks en ont profité en fin de match, pour signer un quatrième succès de rang.

Julius Randle et Mitchell Robinson ont gobé des rebonds offensifs décisifs dans les dernières secondes. Avec cette nouvelle possession, Randle marque un tir important avec la planche. Christian Wood a bien réduit l’écart ensuite, mais Detroit ne reviendra pas. Reggie Jackson a manqué le tir à 3-pts pour égaliser.

Pistons / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Wood 37 6/13 3/7 2/4 1 10 11 2 3 1 3 2 17 21 T. Maker 29 3/5 1/1 0/2 0 3 3 2 2 0 2 3 7 9 T. Snell 34 5/8 2/3 0/0 0 0 0 3 4 0 3 0 12 9 R. Jackson 31 7/17 3/7 3/4 1 1 2 9 3 1 2 0 20 19 B. Brown 35 3/8 1/3 4/4 0 3 3 1 2 1 1 2 11 12 J. Henson 18 6/6 0/0 0/0 0 4 4 1 1 1 1 0 12 17 S. Doumbouya 13 1/3 1/2 2/2 0 3 3 0 1 1 3 0 5 4 J. Bone 12 1/3 0/2 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 L. Galloway 31 2/6 2/4 0/0 1 1 2 0 3 0 1 0 6 3 Total 34/69 13/29 11/16 3 25 28 21 19 5 16 7 92 Knicks / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Randle 34 7/17 1/3 2/3 3 4 7 3 2 1 4 1 17 14 T. Gibson 13 5/7 0/0 1/2 3 1 4 0 4 0 2 0 11 10 E. Payton 30 4/11 0/1 2/4 2 7 9 6 1 2 2 1 10 17 R. Bullock 27 2/5 2/4 2/2 0 5 5 5 1 1 0 0 8 16 R. Barrett 21 1/8 0/2 1/2 0 2 2 2 3 0 1 0 3 -2 B. Portis 18 5/10 1/2 0/0 1 3 4 3 1 0 2 0 11 11 K. Knox II 18 2/4 1/3 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 5 5 M. Robinson 19 3/4 0/0 1/2 3 2 5 0 4 1 2 3 7 12 D. Smith Jr. 18 2/6 0/0 0/0 1 3 4 1 1 0 2 0 4 3 F. Ntilikina 14 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 5 W. Ellington 27 6/12 3/7 2/2 2 3 5 3 1 0 0 0 17 19 Total 38/85 8/22 11/17 16 31 47 24 21 5 15 6 95

Indiana – New Orleans : 117-124

Les Pacers sont dans le dur. Au lendemain de la défaite contre les Raptors, ils ont encore craqué dans le « money time », face aux Pelicans. Le responsable, c’est Jrue Holiday. L’arrière a réservé 14 de ses 31 points pour les dernières 2:26 du match.

Ses tirs de loin vont faire mal à Indiana. Pourtant, les Pacers étaient revenus d’un retard de 12 points dans le second quart-temps et menaient de quatre points dans la dernière ligne droite. Mais la tempête Jrue Holiday a tout renversé, malgré les absences de Zion Williamson et Brandon Ingram côté New Orleans.

Pacers / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 34 7/12 1/2 1/2 0 8 8 6 5 0 3 2 16 23 T.J. Warren 35 9/12 0/1 4/8 0 4 4 0 5 1 0 2 22 22 M. Turner 32 2/4 1/3 5/6 0 8 8 4 1 0 3 5 10 21 M. Brogdon 31 6/14 2/4 3/3 1 7 8 6 1 0 2 0 17 21 J. Lamb 35 9/13 3/5 5/5 1 4 5 4 5 1 1 0 26 31 J. Holiday 22 2/6 1/4 2/2 0 1 1 0 4 1 1 0 7 4 D. McDermott 17 4/9 1/5 0/1 0 0 0 0 2 0 0 0 9 3 G. Bitadze 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 T.J. McConnell 17 3/7 0/0 0/0 0 1 1 3 0 1 4 0 6 3 E. Sumner 8 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 A. Holiday 8 1/5 0/2 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 Total 44/83 9/26 20/27 2 35 37 25 25 5 14 9 117 Pelicans / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Melli 24 3/8 3/5 0/0 2 4 6 1 4 0 0 1 9 12 D. Favors 24 6/8 0/0 3/4 3 8 11 2 4 0 3 0 15 22 L. Ball 39 7/12 1/5 0/0 1 4 5 7 2 1 3 0 15 20 J. Holiday 32 10/22 4/7 7/8 2 4 6 10 2 3 4 0 31 33 J. Hart 30 3/9 3/7 0/0 0 7 7 1 1 0 0 0 9 11 J. Okafor 10 2/4 0/0 0/1 2 2 4 1 0 2 0 0 4 8 J. Hayes 9 1/3 0/0 0/0 2 0 2 0 5 0 2 0 2 0 F. Jackson 22 2/6 1/4 4/4 2 2 4 1 2 1 3 0 9 8 J. Redick 28 7/15 3/8 6/6 0 4 4 4 2 1 0 1 23 25 E. Moore 23 3/8 0/2 1/2 2 2 4 0 2 0 0 0 7 5 Total 44/95 15/38 21/25 16 37 53 27 24 8 15 2 124

Phoenix – Denver : 108-117

Lancés sur leur dynamique après leur victoire contre les Rockets, les Suns ont bousculé les Nuggets en premier quart-temps. Mais Jamal Murray et Nikola Jokic vont monter en puissance, avec 27 points inscrits en première mi-temps.

Puis, en dernier quart-temps, Denver a été solide pour maintenir son avance. Notamment Torrey Craig qui a réalisé un très bon travail défensif sur Devin Booker.