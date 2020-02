Magic – Bucks : Brook Lopez fait tomber la pluie en Floride

Rien de particulier à signaler pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo qui ont dominé les débats sur le parquet d’Orlando. La différence s’est vite faite ressentir et le Magic a été contraint de courir après le score, en vain.

Les Bucks posent les bases de la rencontre sur un concours de tirs à 3-points. Force est de constater que Khris Middleton et Wes Matthews sont mieux armés qu’Evan Fournier et consorts. Milwaukee maîtrise son match mais Orlando passe un 7-0 pour rester dans le coup après 12 minutes (29-24) avant de lâcher prise.

Evan Fournier ramène une dernière fois les siens à -4 avant que les Bucks ne s’envolent au score, comme sur le parquet, à l’image du dunk de Gianis Antetokounmpo ou des missiles du duo Korver-Lopez. Le « Greek Freak » fait trembler le cercle une nouvelle fois et voilà déjà la formation de Mike Budenholzer à +17 à la pause (46-63).

Brook Lopez et Khris Middleton tuent le suspense

Giannis Antetokounmpo assoit la domination des Bucks avec un dunk et un alley-oop au retour des vestiaires. À 3-points, Wes Matthews, Khris Middleton et Brook Lopez font à nouveau gonfler l’écart (55-82). La « second unit » floridienne ramène les locaux à l’orgueil grâce à un 13-0 (68-82). Gary Clark porte même la marque à 71-84 d’un tir à 3-points pour conclure le troisième quart-temps. Insuffisant toutefois pour inquiéter les Bucks.

Alors que le Magic revient à -9, Brook Lopez claque deux paniers à 3-points décisifs pendant que Khris Middleton régale l’assemblée de toute sa classe en attaque.

En un éclair, Milwaukee vient de reprendre 16 longueurs d’avance (86-102) et peut gérer la fin de match sans trembler pour l’emporter 95-112, Giannis Antetokounmpo échouant à une passe du triple-double.