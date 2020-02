Les Lakers écartent les Warriors malgré les bons débuts d’Andrew Wiggins

Pour leur premier match à domicile depuis le 24 janvier, les Warriors débutent la soirée avec un hommage à Kobe Bryant. Après une ovation pour Andrew Wiggins (24 points à 8/12 et 5 interceptions), qui fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs, la rencontre démarre sur un faux rythme.

Les Warriors font de la résistance

Marquese Chriss (26 points, 9 rebonds) lance Golden State, mais ses coéquipiers sont à 1 sur 14 aux tirs. Malgré quatre pertes de balle, les Lakers prennent logiquement les commandes grâce aux trois tirs primés d’Avery Bradley (19-12). Les Warriors se reprennent alors et Andrew Wiggins, d’un 3-points dans le corner, marque ses premiers points. Alors que Steve Kerr fait appel à Kevon Looney et à quatre joueurs qui ont joué cette saison en G-League, Golden State revient à égalité mais deux tirs primés de Rajon Rondo permettent aux Lakers de finir le quart temps sur un 8-0 (33-25).

Malgré un bon passage d’Alan Smailagic qui réveille le Chase Center, Los Angeles prend plus de dix points d’avance sur un nouveau tir de loin, cette fois de Troy Daniels (39-27). Les retours d’Andrew Wiggins et d’Eric Paschall offrent plus d’options offensives aux Dubs mais c’est bien en défense que le bât blesse. Les Lakers sont à plus de 60% de réussite de loin, Dwight Howard est trop imposant dans la raquette et l’écart atteint les 15 unités (59-44).

Les Warriors, grâce aux 8 passes décisives de Ky Bowman, terminent cependant la mi-temps sur une bonne note. Deux 2+1 de Wiggins et de Chriss, et un 3-points de ce dernier, qui lui donne déjà 20 points, leur permettent de réduire l’écart de moitié (66-59).

Les Lakers appuient sur l’accélérateur

Au retour des vestiaires, les Lakers ont besoin de trois minutes et d’un 13-0 pour remettre les Warriors dans les cordes (79-59). C’est de nouveau le trio Bowman – Wiggins – Chriss qui stoppe l’hémorragie. Kevon Looney se met au diapason et les Dubs reviennent à -13. Un alley-oop en haute altitude d’Anthony Davis sur la truffe de Smailagic réveille les Lakers mais Golden State s’accroche pour rester en embuscade (96-84).

Cinq points d’Alan Smailagic lancent le dernier quart temps mais LeBron James veille. Le King distribue et les caviars et va chercher les fautes pour garder son équipe à +14 (108-94). Les Warriors ne s’avouent pourtant pas battus. Ils continuent à se battre. Derrière un Jordan Poole (19 points) en feu, qui plante deux tirs primés et un step back sur Kyle Kuzma, ils reviennent à -7 avec moins de cinq minutes à jouer (114-107).

La déferlante jaune continue alors suite à un ballon perdu des Lakers qui envoie Eric Paschall au dunk (116-111) ! À l’image d’un LeBron James jamais vraiment inquiet, les Lakers passent la seconde pour fermer le couvercle. Le jeu à deux James – Davis débouche sur quatre points, puis LeBron James porte le coup de grâce d’un 3-points à 45 degrés et la meilleure équipe de l’Ouest retrouve le chemin de la victoire après sa défaite contre Houston.