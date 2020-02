Buddy Hield et les Kings font plonger les Spurs

Le rythme est difficile à trouver en début de partie : après six minutes, seulement 17 points ont été inscrits en cumulés. Plombé par sa maladresse – 4/16 aux tirs – Sacramento va se reposer sur Buddy Hield pour sauver la face en fin de période avec notamment ce 3-points à la dernière seconde qui lui donne l’avantage (24-23).

Un panier qui donne des idées à Bjelica, Ferrell et Bazemore, permettant aux Kings de faire un petit écart. Dans cette configuration « small ball », les extérieurs texans tentent à tour de rôle de réduire l’écart et grâce à Lonnie Walker, DeMar DeRozan et Dejounte Murray, et finissent par y parvenir (52-49).

Buddy Hield plus rapide que Stephen Curry

Le réveil de LaMarcus Aldridge fait mal aux Kings, et les Spurs continuent d’appuyer sur ce point de fixation qui profite des prises à deux pour nourrir ses partenaires. La zone mise en place par Gregg Popovich ne les perturbe par contre pas trop vu leur adresse de loin, et l’expérience est vite arrêtée. Les 90 dernières secondes de la période vont changer le cours du match : Buddy Hield marque de loin, puis attire les défenseurs et ressort sur Kent Bazemore, qui l’imite derrière la ligne des 3-points, avant que le Bahaméen ne recommence, et que, finalement, Cory Joseph vienne remettre dans le cercle son seul manqué, juste avant le buzzer. Soit un 11-0 !

Avec deux nouveaux tir primés, Buddy Hield maintient les Spurs à une distance raisonnable de 12 points. Une situation qui frustre DeMar DeRozan, expulsé pour deux fautes techniques consécutives. Harry Giles et Harison Barnes enfoncent le clou, Buddy Hield vient marquer ses huitième et neuvième 3-points et devient le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 800 tirs primés, en 296 matchs – cinq de mieux que Stephen Curry.

Grâce à ses 31 points à 9/10 de loin, Sacramento valide un troisième succès de suite important contre un adversaire direct dans la course aux playoffs qui subit lui sa quatrième défaite de rang, la septième en neuf matchs. Deux gros morceaux attendent les deux formations lundi soir : Sacramento va à Milwaukee, San Antonio à Denver.