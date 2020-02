En feu à 3-points, Malik Beasley et les nouveaux Wolves corrigent les Clippers

D’Angelo Russell, gêné par une douleur au quadriceps, n’est pas encore là, mais les autres recrues des Wolves sont en tenue pour la réception des Clippers, privés de leur côté de Patrick Beverley et Marcus Morris.

Minnesota démarre bien, avec la connexion Karl-Anthony Towns – Malik Beasley étonnamment bien en place pour une première. L’ancien Nugget est déjà adroit, alors que son pivot se place en tour de contrôle du jeu local. Les Wolves étirent en tout cas le jeu au maximum, quand les Clippers vont plutôt insister dans la peinture.

Les hommes de Ryan Saunders font la course en tête mais l’écart reste sous la dizaine, avec le duo Lou Williams – Montrezl Harrell qui fait son chantier habituel en sortie de banc.

Pas loin du record absolu des Rockets…

Sauf que le duo Jordan McLaughlin – Karl-Anthony Towns dynamite la défense californienne, avec cette superbe passe par-dessus l’épaule du meneur pour son pivot, et que Malik Beasley prend carrément feu. Un premier shoot sur « l’elbow » avant l’explosion ! Un premier shoot à 3-points, un deuxième, puis un troisième… Les Clippers prennent le déluge, terminé par Karl-Anthony Towns sur un floater avec la faute. +22 à la mi-temps (81-59) !

La question, c’est de savoir si cette explosion était temporaire et si les Clippers vont parvenir à revenir. La réponse ? Non. Josh Okogie suit l’exemple donné par ses coéquipiers, et Allen Crabbe ponctue le troisième quart-temps d’un nouveau shoot à 3-points qui laisse Los Angeles dans les cordes (112-88).

Kawhi Leonard et ses camarades n’arriveront finalement jamais à inverser le momentum et les deux entraîneurs enclenchent donc le mode « garbage time ». Les Wolves en profitent pour continuer leur festival, avec un record de passes décisives sur la saison et de 3-points dans leur histoire. Avec 26 panier primés, ils ne sont pas passés loin d’égaler le record absolu en NBA (27), détenu depuis l’année dernière par les Rockets.

Ils mettent surtout fin à leur série de 13 défaites consécutives, et pouvaient afficher de grands sourires.