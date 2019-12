[Stats & Highlights] Les Warriors moins mauvais que les Pelicans

Si Milwaukee domine l’Est, la concurrence juste derrière continue de livrer une bataille acharnée et actuellement, Indiana et Toronto sont sur les séries les plus prolifiques avec respectivement cinq et quatre succès de rang.

Les Grizzlies ont manqué une victoire possible à Cleveland, alors que dans le match de la peur, Golden State a joué avec le feu face aux Pelicans.

Boston – Detroit

Miami – New York

Oklahoma City – Phoenix

Philadelphie – Dallas

Denver – Minnesota

Portland – Orlando

Cleveland – Memphis : 114-107

Si tout le monde va logiquement évoquer l’énorme tentative de dunk de Ja Morant sur Kevin Love, l’essentiel est bien que les Cavaliers l’ont emporté. Pourtant, Memphis comptait douze points d’avance en début de quatrième quart-temps, après une action à quatre points de Grayson Allen.

Après un écart de 24 unités gaspillé contre le Thunder, les Grizzlies vont de nouveau craquer. Jordan Clarkson et le duo d’intérieurs, Tristan Thompson et Kevin Love, vont remettre les Cavs dans le bon sens. C’est même ce dernier qui va inscrire le panier pour passer devant à une minute de la fin.

Cavaliers / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 28 6/13 5/11 4/6 0 13 13 1 1 0 2 0 21 24 C. Osman 21 5/9 3/5 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 13 12 T. Thompson 32 5/14 0/0 0/0 8 7 15 3 1 0 3 1 10 17 C. Sexton 25 2/12 0/1 5/6 1 2 3 3 2 1 2 1 9 4 D. Garland 29 4/10 2/5 4/4 2 3 5 2 1 0 1 0 14 14 J. Henson 16 1/4 0/1 1/2 1 3 4 3 1 0 0 7 3 13 L. Nance Jr. 20 2/5 0/2 0/0 1 4 5 3 0 1 0 0 4 10 M. Dellavedova 16 0/1 0/1 0/0 1 1 2 8 1 1 2 0 0 8 J. Clarkson 30 12/17 6/8 3/5 2 4 6 1 2 0 1 1 33 33 K. Porter Jr. 23 3/7 1/3 0/0 0 5 5 0 3 1 2 0 7 7 Total 40/92 17/37 17/23 16 44 60 26 12 4 14 10 114 Grizzlies / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Jackson Jr. 34 9/19 4/11 2/2 0 3 3 1 4 0 0 2 24 20 J. Crowder 28 5/15 0/6 0/0 2 2 4 2 1 2 0 1 10 9 J. Valanciunas 30 7/13 0/0 0/0 4 10 14 2 1 0 1 4 14 27 J. Morant 29 4/11 0/2 0/0 1 4 5 11 2 0 3 0 8 14 D. Brooks 33 5/16 4/9 2/2 1 6 7 4 3 2 1 1 16 18 B. Clarke 17 3/6 0/1 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 6 7 S. Hill 14 3/7 1/4 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 7 5 K. Anderson 7 1/2 1/2 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 5 T. Jones 19 1/3 0/0 0/0 1 3 4 5 0 1 0 0 2 10 D. Melton 18 3/5 2/3 0/1 1 2 3 4 1 2 2 0 8 12 G. Allen 11 3/5 2/3 1/2 0 1 1 0 1 0 0 0 9 7 Total 44/102 14/41 5/7 10 36 46 31 17 9 7 8 107

Toronto – Washington : 122-118

Retour gagnant pour Fred VanVleet alors que les Wizards étaient encore privés de Rui Hachimura et Moritz Wagner. Les Raptors comptaient onze points d’avance dans le dernier acte, mais avec des paniers primés Bradley Beal, Ish Smith et Admiral Schofield, Washington égalise.

Il reste alors cinq minutes. Mais Toronto est plus fort, avec Patrick McCaw et surtout Kyle Lowry (26 points). C’est VanVleet, avec quatre lancers-francs, qui valide définitivement le succès des champions en titre.

Raptors / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Ibaka 36 7/10 2/3 7/10 1 9 10 1 2 0 2 3 23 29 O. Anunoby 33 6/11 2/5 4/6 2 5 7 2 4 0 2 0 18 18 K. Lowry 41 7/14 3/7 9/11 0 4 4 9 5 1 5 0 26 26 F. VanVleet 34 6/18 1/4 5/7 0 9 9 8 1 1 2 0 18 20 P. McCaw 34 4/8 1/4 2/2 0 1 1 1 3 3 3 0 11 9 C. Boucher 13 1/4 0/1 2/2 3 2 5 0 3 0 0 0 4 6 R. Hollis-Jefferson 19 4/8 1/2 5/6 0 2 2 4 2 0 1 0 14 14 T. Davis 18 3/4 2/3 0/0 0 3 3 1 3 0 1 0 8 10 M. Miller 14 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 Total 38/78 12/30 34/44 6 36 42 26 25 6 17 3 122 Wizards / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Bertans 38 3/15 2/12 2/2 1 7 8 3 3 1 3 0 10 7 I. Mahinmi 16 3/5 0/0 2/3 1 6 7 2 3 1 3 0 8 12 I. Thomas 27 4/10 2/4 3/4 0 2 2 5 3 1 1 0 13 13 B. Beal 39 12/24 3/10 10/12 0 7 7 6 1 1 2 0 37 35 I. Bonga 12 0/2 0/0 1/4 1 0 1 1 1 0 1 0 1 -3 A. Pasecniks 14 0/3 0/0 0/0 1 3 4 1 2 0 1 0 0 1 I. Smith 30 9/9 4/4 4/4 0 1 1 2 1 1 0 1 26 31 G. Mathews 16 2/4 2/4 0/0 2 0 2 2 3 0 0 0 6 8 A. Schofield 22 2/5 1/3 1/2 0 0 0 2 6 1 1 0 6 4 T. Brown Jr. 27 5/10 0/2 1/1 2 5 7 0 5 0 1 0 11 12 Total 40/87 14/39 24/32 8 31 39 24 28 6 13 1 118

Indiana – Sacramento : 119-105

Cinquième victoire de suite et confirmation du succès contre les Lakers pour les Pacers. Les Kings ont trop mal défendu, surtout en première mi-temps, pour espérer autre chose qu’une défaite.

Certes, les Californiens vont réussir à revenir à -11 après avoir compté 22 points de retard, malgré la maladresse de Buddy Hield (3/15 au shoot), mais Indiana va rester sérieux jusqu’au bout. T.J. Warren notamment, en inscrivant 23 points.

Pacers / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 33 6/13 0/0 3/6 3 6 9 6 3 0 3 2 15 19 T.J. Warren 29 10/16 3/4 0/0 1 3 4 1 1 0 0 1 23 23 M. Turner 24 5/9 1/4 6/6 1 2 3 2 0 1 0 2 17 21 M. Brogdon 32 4/12 1/5 4/4 0 6 6 6 3 0 1 0 13 16 A. Holiday 30 3/6 3/3 2/2 0 2 2 4 2 2 2 0 11 14 T.J. Leaf 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 J. Holiday 23 3/8 2/6 0/0 1 2 3 3 1 1 0 2 8 12 D. McDermott 22 5/9 3/7 0/0 0 6 6 1 1 0 0 0 13 16 G. Bitadze 6 2/2 0/0 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 4 5 E. Sumner 17 0/1 0/0 0/0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 3 T.J. McConnell 22 7/8 1/1 0/0 0 3 3 8 0 1 2 0 15 24 Total 45/86 14/31 15/18 7 32 39 34 15 5 9 7 119 Kings / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Bjelica 31 5/15 1/7 2/2 0 5 5 3 3 0 0 0 13 11 R. Holmes 24 9/10 0/0 2/2 5 4 9 0 3 0 0 1 20 29 H. Barnes 26 2/6 1/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 2 C. Joseph 28 3/4 2/2 2/2 1 1 2 4 0 0 3 0 10 12 B. Hield 28 3/15 1/9 0/0 2 6 8 6 5 1 1 0 7 9 M. Bagley III 27 6/12 1/2 4/4 1 4 5 1 2 0 1 3 17 19 D. Dedmon 5 2/2 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 6 Y. Ferrell 22 3/7 1/3 0/0 0 2 2 2 0 0 1 1 7 7 D. Fox 24 3/9 0/2 2/2 3 2 5 6 1 3 2 0 8 14 J. James 24 5/11 3/5 1/3 1 2 3 2 0 0 1 1 14 11 Total 41/91 10/32 13/15 13 29 42 25 15 4 10 6 105

Golden State – New Orleans : 106-102

Les Warriors se sont fait peur. Après une première mi-temps totalement contrôlée et une avance de vingt points, Golden State va laisser les Pelicans revenir. Sur un panier au buzzer du troisième quart-temps, Jrue Holiday remet les siens à une possession.

L’arrière reste sur sa série, et les Pelicans passent même devant. Les Warriors réagissent en marquant sept points de suite, et D’Angelo Russell produit le dernier effort dans les ultimes secondes pour assurer une victoire qui aurait pu leur échapper.