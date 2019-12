Denver assure sans génie face aux Wolves

Les Nuggets ne perdent pas de temps à imprimer leur rythme : la ligne arrière est en réussite derrière l’arc, profitant de bonnes passes en provenance de l’intérieur alors que Paul Millsap contre Gorgui Dieng pour annoncer la couleur.

Les Wolves ont beau avoir des positions à l’extérieur, les tirs ne rentrent pas. Will Barton et Jamal Murray mènent leur barque et si l’entrée de Keita Bates-Diop donne un peu de densité physique à Minnesota, Mike Malone fait déjà tourner ses rotations pour la fin du quart-temps (33-20).

Les Wolves ne lâchent pas

Dans le sillage d’Andrew Wiggins et Shabazz Napier, les Wolves réduisent l’écart et reviennent même à deux possessions mais l’insistance de Nikola Jokic et Jamal Murray au rebond offensif paye : ce dernier vole de surcroît un ballon à Jeff Teague pour offrir un panier à Gary Harris, et surtout, ragaillardir des Nuggets bien apathiques dans ce deuxième quart-temps. Le pivot serbe commence à prendre ses responsabilités sous le panier et au bout du compte, Denver maintient dix longueurs d’avance à la pause (61-51).

La deuxième mi-temps débute en revanche bien plus mal pour le pivot serbe, coupable d’une faute offensive qui permet tout de même à Minnesota de rester en embuscade. Même sans Karl-Anthony Towns, le plan de jeu de Ryan Saunders porte ses fruits grâce à la réussite d’un Gorgui Dieng omniprésent sous le cercle ou sur le pick-and-pop.

Denver trop équipé

Mike Malone se décide à puiser dans son banc avec Malik Beasley et Michael Porter Jr, qui amènent bien plus d’agressivité défensive et limitent à la perfection Jeff Teague. Menacés, les Nuggets trouvent leur salut offensif en Jamal Murray qui repousse à nouveau l’offensive adverse avec trois paniers consécutifs.

Minnesota ne parviendra plus à faire douter les Nuggets puisque ces derniers retrouvent en effet une meilleure variation de jeu, aidé par Paul Millsap et l’énergique Mason Plumlee. Malgré le faible écart final, la période se résume à un « garbage time », les Wolves étant bien trop diminués ce soir. Même si la manière n’y était pas, Denver se rapproche désormais des Lakers à l’Ouest avec cette cinquième victoire de rang.