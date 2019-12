Le Heat s’amuse avec les Knicks

Il y avait du mieux côté Knicks depuis quelques matches, mais les hommes de Mike Miller sont retombés sur terre cette nuit. Le Heat, à la fois spectaculaire et efficace, enchaîne un 5 sur 5 aux tirs pour faire immédiatement le break (17-8). À la baguette, Jimmy Butler qui a décidé de faire jouer les autres. Il ne prendra que trois tirs dans le match, et ce sont Meyers Leonard et Duncan Robinson qui font des dégâts. En face, Frank Ntilikina est hors du coup, et lorsqu’il rejoint le banc, le Heat s’est déjà envolé : 26-10. Le Français ne reviendra que pour le « garbage time »…

Goran Dragic effectue son grand retour, et il imite Jimmy Butler pour envoyer Derrick Jones Jr au alley-oop. C’est une vraie démonstration, et Bam Adebayo porte déjà l’écart à +21 (39-18) à 30 secondes de la fin du 1er quart.

Derrick Jones Jr, le voltigeur

Derrick Jones Jr continue son festival de alley oop, mais il démontre qu’il peut aussi planter de loin. Les Knicks ne résistent que par Bobby Portis, mais Tyler Herro donne déjà 24 points d’écart (56-32) à cinq minutes de la mi-temps. Et quand un ballon traîne, il est forcément pour un joueur du Heat, et c’est Kendrick Nunn qui le ramasse pour planter un nouveau 3-points ou Meyers Leonard pour dunker au buzzer. À la pause, les Knicks ont 23 points de retard (70-47).

Au retour des vestiaires, on a la confirmation que R.J. Barrett n’est clairement pas dans un bon soir, et Miami, sans forcer, continue à dérouler son basket. Robinson sanctionne de loin et Adebayo va chercher des lancers.

À la manœuvre, toujours le sobre Jimmy Butler et l’écart enfle encore : 82-51 après quatre minutes. Les Knicks agitent déjà le drapeau blanc, et Dragic en profite pour retrouver des sensations. L’écart va même atteindre les 34 points. Erik Spoelstra laisse ses titulaires sur le banc, et Mike Miller en fait de même. Le 4e quart-temps permet simplement aux Knicks de limiter les dégâts, mais Miami était trois à quatre niveaux au-dessus de New York.