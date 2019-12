Ça aurait pu être LE poster de l’année, voire de la décennie en NBA. Finalement, ça ne sera qu’un dunk raté au coeur d’une défaite, mais Ja Morant n’était vraiment pas loin de postérizer Kevin Love en lui passant par-dessus !

« Je savais qu’il était athlétique mais mince. C’était qui, Frédéric Weis ? » rappelle ainsi l’intérieur, en référence au dunk mythique de Vince Carter sur le pivot français lors des Jeux olympiques de Sydney. « Il est quasiment passé au-dessus de moi. C’est juste qu’à la toute fin, il m’a un peu attrapé avec sa jambe mais je suis tellement content qu’il ait raté ce dunk. Est-ce qu’on peut prendre sa retraite pour raison médicale dans ce cas ? Et quand même recevoir tout son salaire ? Merde, j’aurais sûrement dû faire ça ».

Kevin Love a en tout cas pris la chose avec beaucoup d’humour, accueillant les journalistes avec une poche de glace sur la tête après le match. Mais il confirme qu’il ne s’attendait pas à voir le rookie tenter ce dunk.

« J’aurais sûrement été obligé de partir en courant et de jeter mon maillot en disant : ‘C’est fini. J’en ai terminé avec ce truc du basket. C’est la fin pour moi’. Non, c’est un athlète incroyable, et un joueur encore plus incroyable », salue-t-il. « C’était dingue. Je suis allé vers leur banc d’abord et quand je suis arrivé à notre banc pour le temps-mort, ils étaient tous comme ça (il met ses mains sur sa bouche). Je leur ai dit : Je sais, je sais. »

Qu’en pense Ja Morant ?

« Il était sur le chemin. On ne reçoit pas des points artistiques pour un dunk raté », tempère ainsi le joueur des Grizzlies. « Je ne sais pas trop quoi dire. Je l’ai raté. Ça aurait été différent si je l’avais réussi ».