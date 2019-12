Le tandem Lillard – McCollum enchaîne face au Magic

Troisième défaite consécutive pour Orlando pour conclure ce road-trip, et troisième succès de rang pour Portland, qui a pu compter sur une entame de feu et un duo Lillard-McCollum sérieux jusqu’au bout (36 et 31 points).

Tout commence effectivement très mal pour Orlando qui concède un 15-0 dans le premier acte, bombardé de toutes parts par les missiles extérieurs de Dame Lillard, CJ McCollum et Kent Bazemore (24-9). L’écart monte à +20 en fin de période sur un dunk de Skal Labissiere (31-11), autant dire que Portland pouvait difficilement rêver d’un meilleur départ.

Le Magic réagit alors en passant à son tour un 14-2 pour se remettre la tête à l’envers tandis que Portland perd Carmelo Anthony sur un choc genou contre genou dans la foulée (33-27). Aux côtés d’Anfernee Simons et d’un Hassan Whiteside en mode contreur, Damian Lillard s’emploie alors à rebâtir un écart plus conséquent en inscrivant trois paniers avant la pause (57-42).

Les Blazers bouillants de loin

C’est dans le troisième quart-temps que le Magic lâche définitivement prise, la faute à un duo Lillard-McCollum incandescent qui score 26 des 36 points de son équipe au cours de la période. Le « one-two punch » des Blazers punit particulièrement à 3-points avec une succession de shoots qui laissent Orlando impuissant. Après un gros passage de Lillard, McCollum enfonce le clou en alignant 7 points de suite avant de trouver Hassan Whiteside pour le panier de l’estocade (85-66).

Le Magic encaisse le coup sur deux nouveaux missiles à 3-points de Gary Trent Jr en fin de troisième quart-temps (93-75) puis l’écart passe la barre des 20 points après un tir derrière l’arc de CJ McCollum en début de quatrième (98-77). L’écart est fait et Damian Lillard, CJ McCollum & co veilleront au grain jusqu’au bout pour assurer la victoire (118-103).

Pour la réception de Minnesota ce soir, les Blazers auront dans le viseur un quatrième succès de rang, ce qui constituerait une première cette saison.