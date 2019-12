Shai Gilgeous-Alexander bat son record en carrière et met le Thunder à l’équilibre

Après deux comebacks de suite de 26 et 24 points contre Chicago et Memphis, les joueurs d’Oklahoma City savent que ce serait compliqué d’en enchaîner un troisième : il faut éviter d’être distancé d’entrée. Dans les premiers instants du match, les deux équipes ne se lâchent pas, et il faut attendre huit minutes pour en voir une prendre deux possessions d’avance (20-15 pour le Thunder).

OKC remporte le premier quart d’un chouïa avec un Shai Gilgeous-Alexander, à 10 points, qui a reçu le soutien d’un Dennis Schroder finalement éteint par Elie Okobo (26-23). Il laisse sa place à Devin Booker, qui a manqué les trois derniers matchs à cause d’une blessure au bras et a du mal à trouver le rythme. Un problème pour les Suns, qui manquent de scoreurs, alors qu’en face Danilo Gallinari prête main forte à ses deux coéquipiers. L’écart atteint les 10 points mais Ricky Rubio limite la casse in extremis avec deux paniers dans les 36 dernières secondes (57-50).

La bonne soirée d’Elie Okobo, maigre consolation pour Phoenix

L’Espagnol enchaîne avec un 3-points après la pause, annulé tout de suite par Terrance Ferguson, mais les Suns sont enfin mordants en attaque : le duo Saric-Booker ramène leur équipe à un petit point. L’impitoyable Gallinari enchaîne alors deux 3-points, dont le deuxième avec la faute, en 24 secondes, et Phoenix est de nouveau distancé. Le rythme redescend un peu, les Suns restent au contact, jusqu’à l’arrivée des remplaçants : Schroder et Noel n’ont pas de répondant en face, si ce n’est Okobo, qui marque un tir primé en fin de période pour répondre à celui de SGA et limiter le retard des siens à 10 unités (101-91).

Dennis Schroder marque à 3-points, puis un lancer après une technique pour Aron Baynes : l’écart est de +14. Adams et SGA enchaînent, il passe à +18. Et quand les Suns se réveillent, l’ancien Clipper est là pour leur répondre.

Ils sont découragés, ne mettent plus un point, et encaissent logiquement une cinquième défaite de suite, quand leur bourreau du soir enregistre son record en carrière avec 32 points et un superbe 13/18 aux tirs. Les meneurs de jeu Ricky Rubio (24 points à 9/11) et Elie Okobo (11 points à 5/7) n’auront pas eu beaucoup de soutien.

Le programme des deux équipes ? Houston pour Phoenix demain, les Clippers pour OKC après-demain.