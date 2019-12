La paire Porzingis – Hardaway Jr inflige une troisième défaite de suite aux Sixers

Dans le sillage de la paire Joel Embiid – Ben Simmons, Philadelphie prend rapidement les devants mais l’adresse de Tim Hardaway Jr garde Dallas dans le coup (18-15). Il surenchérit, marque 19 points dans ce premier quart-temps, et lance un 15-3 qui refroidit le Wells Fargo Center et donne le contrôle de la rencontre aux Mavs (35-28).

Kristaps Porzingis passe à l’attaque

Si le 5 sur 5 de Tim Hardaway Jr fait la différence jusque-là, la paire Tobias Harris – Al Horford relance les Sixers (39-36). Les Mavs repartent cependant de l’avant. Dix points de Kristaps Porzingis et cinq de Ryan Broekoff aident Dallas à infliger un 18-4 aux locaux pour prendre 17 points d’avance (57-40).

Jusqu’ici en déficit derrière la ligne à 3-points, les Sixers trouvent de la réussite. Après avoir marqué deux tirs de loin lors des 21 premières minutes de jeu, Ennis, Korkmaz et Embiid par deux fois règlent la mire lors des trois dernières minutes de la minute pour passer un 17-6 à Dallas et revenir en embuscade (63-57).

Joel Embiid (33 points, 17 rebonds) trop esseulé

Responsable du regain de forme de Philadelphie en fin de première mi-temps, Joel Embiid débute le troisième quart temps sur les mêmes bases. Les deux équipes font preuve de maladresse mais le pivot marque 7 des 10 premiers points de son équipe alors que Dallas fait jeu égal (73-67). Les Mavs parviennent alors à reprendre le large. Sept points de Seth Curry lors des cinq dernières minutes de la période leur redonnent 11 points d’avance (88-77).

Malgré les balles perdues texanes, les Sixers ne parviennent pas à en tirer profit pour revenir au score.

L’écart oscille entre 8 et 13 points mais à chaque fois que Philadelphie marque, Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr répondent aussitôt (106-93). Les hommes de Rick Carlisle voguent alors tranquillement vers la victoire alors que les Sixers enchainent une troisième défaite de suite, après leurs revers face à Brooklyn et à Miami.