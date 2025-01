Drôle de soirée en NBA avec les Nets qui boivent la tasse chez les Clippers… ou plutôt le seau. Menés de 64 points dans le quatrième quart-temps, les joueurs de Jordi Fernandez s’inclinent finalement de 59 points (126-67).

Après avoir battu les Warriors, les Raptors enchaînent face aux Celtics (110-97) grâce notamment aux 22 points, 10 rebonds et 8 passes de RJ Barrett. Du côté de Boston, cette défaite fait particulièrement mal, et les mines étaient fermées après la rencontre, Kristaps Porzingis parlant d’une équipe « sans envie et sans personnalité »…

En back-to-back après leur succès face aux Suns, les Hawks se rendaient à Chicago avec une armée de forfaits (Trae Young, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, De’Andre Hunter, Larry Nance Jr…). Mais les Bulls n’en ont pas profité, dépassés par le rythme imposé par les surprenants Keaton Wallace et Daeqwon Plowden !

Mark Williams brille à Salt Lake City

Derrière leur duo Damian Lillard (30 points) – Giannis Antetokounmpo (26 points), les Bucks n’ont fait qu’une bouchée du Magic en prenant le large dès le premier quart-temps.

Zion Williamson au repos, les Pelicans enchaînent tout de même face à des Mavericks qui devaient faire sans leur duo Irving/Doncic. Dejounte Murray (30 points, 7 rebonds, 7 passes) a noirci la feuille de stats alors que Dallas peste contre l’ultime contre de Trey Murphy II sur Spencer Dinwiddie. Goaltending ou pas ?

Enfin, les Hornets ont renversé le Jazz derrière le meilleur match en carrière de Mark Williams : 31 points à 12/14 au tir, 13 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

Toronto – Boston : 110-97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 119 NYK 125 TOR 110 BOS 97 CHI 94 ATL 110 MIL 122 ORL 93 NOR 119 DAL 116 SAS 115 MEM 129 DEN 108 HOU 128 UTH 112 CHA 117 MIN 115 GSW 116 LAL 117 MIA 108 LAC 126 BRO 67

Chicago – Atlanta : 94-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 119 NYK 125 TOR 110 BOS 97 CHI 94 ATL 110 MIL 122 ORL 93 NOR 119 DAL 116 SAS 115 MEM 129 DEN 108 HOU 128 UTH 112 CHA 117 MIN 115 GSW 116 LAL 117 MIA 108 LAC 126 BRO 67

Milwaukee – Orlando : 122-93

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 119 NYK 125 TOR 110 BOS 97 CHI 94 ATL 110 MIL 122 ORL 93 NOR 119 DAL 116 SAS 115 MEM 129 DEN 108 HOU 128 UTH 112 CHA 117 MIN 115 GSW 116 LAL 117 MIA 108 LAC 126 BRO 67

New Orleans – Dallas : 119-116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 119 NYK 125 TOR 110 BOS 97 CHI 94 ATL 110 MIL 122 ORL 93 NOR 119 DAL 116 SAS 115 MEM 129 DEN 108 HOU 128 UTH 112 CHA 117 MIN 115 GSW 116 LAL 117 MIA 108 LAC 126 BRO 67

Utah – Charlotte : 112-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 119 NYK 125 TOR 110 BOS 97 CHI 94 ATL 110 MIL 122 ORL 93 NOR 119 DAL 116 SAS 115 MEM 129 DEN 108 HOU 128 UTH 112 CHA 117 MIN 115 GSW 116 LAL 117 MIA 108 LAC 126 BRO 67

LA Clippers – Brooklyn : 126-67

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.