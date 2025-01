LeBron James porte l’estocade face au Heat

4 janvier. Depuis cette date, les Lakers n’avaient plus gagné en NBA, enchaînant des défaites, mais aussi des matches reportés à cause des incendies meurtriers sur Los Angeles. Finalement, les partenaires de LeBron James ont profité de la venue du Heat pour renouer avec la victoire. Un succès plutôt renversant puisque les Lakers étaient menés de 12 points à la mi-temps.

La faute à Tyler Herro, irrésistible en premier quart-temps, avec ses 11 points en cinq minutes, dont ce 3-points en première intention sur une contre-attaque. Il y a de l’adresse des deux côtés, avec Rui Hachimura qui soutient le rythme de Tyler Herro, et pendant cinq bonnes minutes, les deux joueurs rendent coup pour coup (20-20).

Puis, Anthony Davis et Bam Adebayo prennent le relais, même à 3-points. On ne s’ennuie pas une seconde, et c’est Herro, encore lui, qui lance un 8-2 pour permettre au Heat de finir avec quatre points d’avance (36-32).

Tyler Herro en grande forme

Les Lakers n’y sont plus, au point de louper sept paniers de suite, comme ce lay-up d’Austin Reaves bâché par Duncan Robinson sur un « chasedown block » ! En revanche, Tyler Herro est toujours à 100%, et encore en première intention, et le Heat se détache (61-48).

Symbole de ce deuxième quart-temps à sens unique, la discrétion de LeBron James qui attend les deux dernières minutes du quart-temps pour marquer. Même si Herro loupe son premier tir du match, Miami a bien la main sur la rencontre avec Jaime Jaquez Jr pour boucler cette première mi-temps avec 12 points d’avance (66-54).

Au retour des vestiaires, le duo LeBron-Reaves se réveille enfin. En une minute, ils signent un 3 sur 3 à 3-points, tandis qu’Anthony Davis se charge de protéger le cercle. En cinq minutes, les Lakers sont revenus à une unité (71-70). Après un petit passage à vide, Herro en remet une couche pour redonner de l’air au Heat (83-73). Mais les Lakers parviennent à mieux défendre pour limiter Miami à deux petits points dans les quatre dernières minutes du quart-temps (85-83).

C’est Gabe Vincent, bien trouvé par LeBron, qui donne l’avantage aux Lakers (88-87) face à ses anciens coéquipiers. Son 3-points libère ses coéquipiers qui se lancent dans du « show time » avec Jaxson Hayes au dunk, puis Reaves qui envoie LeBron au alley-oop (92-87). Alec Burks à mi-distance et Nikola Jovic à 3-points permettent au Heat de recoller au score (108-106). Moment choisi par LeBron James pour tuer le match. Le quadragénaire plante sept points de suite pour attaquer le « money time », et les Lakers filent vers la victoire. La première après trois revers de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps d’adresse. 76% pour le Heat et 66% pour les Lakers. À l’image de Tyler Herro, à 4 sur 4 à 3-points, les joueurs avaient le compas dans l’oeil pour attaquer la rencontre. Le shooteur de Miami va carrément rentrer ses sept premiers tirs avant de se refroidir.

– Une défense inquiétante. Même si les Lakers s’imposent, leur défense reste problématique. Sur 48 minutes, il y a 10-12 minutes de défense correcte, mais le reste du temps, les rotations sont mal assurées ou le repli manque d’agressivité. Résultat : beaucoup de tirs faciles pour le Heat.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.