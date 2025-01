Si le vent se calme à Los Angeles, les incendies sont toujours en cours, après avoir causé la mort de 11 personnes et détruit plus de 15 000 hectares. Beaucoup de bâtiments et de maisons sont ainsi partis en fumée.

Dont celle de JJ Redick, l’entraîneur des Lakers, encore sous le choc de ce qu’il a découvert…

« Je n’étais pas prêt pour ce que j’ai vu » a-t-il expliqué. « C’est une dévastation et une destruction totales. J’ai dû prendre une route différente pour aller à la maison, et la majorité du village (de Palisades) a disparu. Je ne crois pas qu’on puisse se préparer pour quelque chose de ce genre. Notre maison n’est simplement plus là. »

Pour JJ Redick, ce sont des années de souvenirs, de son mariage et de ses enfants, qui ont ainsi brûlé, même si le « head coach » des Lakers relativise la situation, car il sait qu’il est privilégié.

Des compagnies d’assurance désengagées

« Je ne veux pas que les gens se sentent désolés pour moi et ma famille. Nous allons nous en sortir. Il y a des gens qui, à cause de problèmes politiques et de problèmes d’assurance, ne vont pas s’en sortir. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour aider tous ceux qui sont dans le besoin à cause de cette situation. »

Face à la multiplication des catastrophes naturelles en Californie, de nombreuses compagnies d’assurance avaient ainsi simplement arrêté d’assurer plusieurs quartiers touchés, ces derniers mois. Face à la situation, l’État avait dû mettre en place un système public d’assurance, Fair, pour les propriétaires ne trouvant plus d’assureur privé.

Malgré tout, de nombreuses familles n’étaient plus assurées, et se retrouvent donc sans rien.

« Nous voulons donner de l’espoir aux gens et nous voulons leur donner, je ne veux pas dire une distraction, mais peut-être une échappatoire », conclut JJ Redick sur sa volonté de rejouer au plus vite. « Nous en avons parlé en groupe avant l’entraînement. Il est de notre responsabilité, à nous tous dans ce bâtiment, d’aider les gens. »