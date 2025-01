Deux nouveaux matchs à Los Angeles reportés

Face aux énormes et meurtriers (au moins onze morts) incendies qui touchent Los Angeles depuis plusieurs jours maintenant, la NBA avait déjà reporté le match entre les Lakers et les Hornets jeudi soir. Elle vient de récidiver pour les deux rencontres programmées dans la ville ce samedi soir.

Cela concerne donc le Lakers – Spurs, joué à la Crypto.com Arena, ainsi que le Clippers – Hornets, disputé dans l’Intuit Dome.

« La NBA et les franchises des Lakers et des Clippers ont communiqué avec les autorités locales de Los Angeles et d’Inglewood sur la situation de la région et le report des matches permet de garantir qu’aucune ressource ne sera détournée des efforts de lutte contre les incendies », explique la ligue dans un communiqué, ajoutant qu’elle a fait un don d’un million de dollars à des associations pour aider les sinistrés.

JJ Redick, qui a perdu sa maison dans ces incendies, espérait pourtant jouer samedi soir face à San Antonio. Mais il faudra attendre quelques jours, voire semaines, avant de caser ces trois matches dans l’exigeant calendrier de la saison régulière.

Les prochains matches à Los Angeles sont programmées dès lundi soir : les Lakers joueront à nouveau contre les Spurs de Victor Wembanyama quand le Heat ira affronter leur voisin. Et même encore deux jours plus tard, le 15 janvier, les deux franchises californiennes seront encore à la maison.

« La santé et la sécurité de notre communauté et de nos fans restent notre principale priorité », ont déclaré les Clippers, qui espèrent pouvoir retrouver les parquets la semaine prochaine.