Incendies de Los Angeles : la rencontre Lakers – Hornets en suspens

Ce n’est pas du tout certain que Tidjane Salaün et ses coéquipiers foulent le parquet de la Crypto.com Arena cette nuit pour affronter les Lakers. Selon ESPN, les dirigeants des Lakers sont en contact avec la NBA et les autorités locales pour savoir si la rencontre peut se tenir. La métropole de Los Angeles est ravagée par les incendies, et dans la nuit, ce sont les studios d’Hollywood qui ont été évacués.

Mercredi soir, la rencontre de NHL entre les Los Angeles Kings et les Calgary Flames, qui devait se dérouler dans cette même salle, a été reportée. « Nous sommes en communication avec les Lakers et les Hornets et continuons à surveiller de près la situation pour déterminer si des ajustements de programmation sont nécessaires en ce qui concerne le match de jeudi soir » a confirmé Mike Bass, le porte-parole de la NBA.

Plus d’un millier d’habitations ont été détruites par six incendies distincts à l’intérieur et autour de la ville, et les secours ont déjà recensé cinq victimes, et des milliers de personnes évacuées, dont de nombreuses célébrités et leurs proches. Les dégâts les plus importants ont été enregistrés dans le célèbre quartier de Pacific Palisades, mais les violentes rafales de vent transportent parfois les braises sur des kilomètres, et multiplient donc les foyers de feu.