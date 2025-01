Les familles de JJ Redick et Steve Kerr évacuées à cause des incendies de Los Angeles

La région de Los Angeles et la Californie du sud sont en proie à de nouveaux violents incendies, et les autorités ont demandé à des milliers de familles d’évacuer leurs domiciles. Parmi les personnes déplacées, il y a la famille de JJ Redick. C’est ce qu’a révélé le coach des Lakers avant la rencontre face aux Mavericks.

« Je veux juste saluer et envoyer des pensées et des prières à tout le monde dans les Palisades en ce moment », a-t-il d’abord lancé. « C’est là que je vis. Notre famille, la famille de ma femme, la sœur jumelle de ma femme, ont été évacuées. Je sais que beaucoup de gens paniquent en ce moment, y compris ma famille. D’après ce qu’on entend, avec les vents qui s’annoncent [mardi soir], je sais que beaucoup de gens ont peur. Je tiens donc à le souligner. Je leur adresse mes pensées et mes prières, et j’espère que tout le monde restera en sécurité. »

Les vents violents qui attisent les feux avaient même dans un premier temps contraint les Lakers à reporter leur vol retour. Mais la franchise a finalement annoncé que le vol était maintenu malgré les épaisses fumées, avec un itinéraire alternatif.

Praying for everyone in Southern California!! ! — LeBron James (@KingJames) January 8, 2025

La mère de Steve Kerr évacuée

Du côté des autorités, on ne donne pas de chiffres précis, mais on estime avoir évacué environ 30 000 personnes, et plus de 13 000 habitations sont sous la menace des flammes.

ESPN précise que l’entourage de Steve Kerr est aussi touché par ces mesures d’évacuation, et le coach des Warriors a annoncé que sa mère, âgée de 90 ans, faisait partie des personnes mises à l’abri.

Le technicien a aussi révélé que Everett Dayton, qui fait partie du staff des Warriors, avait perdu la maison de son enfance, où vivaient encore ses proches. « Tout ce que je vois et lis est terrifiant sur ce qui se passe là-bas », a déclaré Steve Kerr, « Je veux donc adresser mes pensées à tous ceux qui subissent les dégâts de l’incendie. Évidemment, le match est secondaire par rapport à cela et à beaucoup d’autres choses dans la vie. »