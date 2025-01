Les Mavericks se rebiffent contre les Lakers

Entre des Mavericks à la peine et des Lakers sinusoïdaux, Dallas s’en est le mieux tiré. Malgré ses absents de marque, Luka Doncic et Kyrie Irving, la troupe de Jason Kidd a fait fort en dominant nettement Los Angeles (118-97).

Sans sa traction arrière habituelle, les Mavericks s’en remettent à Spencer Dinwiddie pour mener la charge. L’ex éphémère Laker réalise sa plus belle imitation de Kyrie Irving avec des lay-ups acrobatiques. Mais niveau arabesques aériennes, personne ne fera mieux que LeBron James, auteur d’un des dunks de la saison avec un moulin à vent sur la tête de Dereck Lively II et après avoir changé de main en l’air !

LEBRON OH MY OH MY JAMES SWITCHING HANDS FOR THE RIDICULOUS LEFT-HANDED WINDMILL pic.twitter.com/r40AQ86alQ — NBA (@NBA) January 8, 2025

Anthony Davis prend le relais en attaque (10 points en premier quart) et les Californiens font la course en tête. L’entrée en jeu de Quentin Grimes fait du bien offensivement à Dallas, au contact après 12 minutes (24-27).

Les débats sont équilibrés, l’écart oscillant entre +4 pour les locaux et +6 pour Los Angeles avec un bon Max Christie. Les Lakers sont plutôt bien dans leur match mais ne parviennent pas à creuser l’écart. À ne pas parvenir à faire le trou, ils se font punir par un coup de chaud comme Klay Thompson sait enocre le faire. L’arrière dégaine trois fois en 90 secondes derrière l’arc, et les Mavericks renversent la vapeur d’un 11-0 sur les trois dernières minutes de la première période avec un dunk de Dinwiddie à la sirène.

Les Mavericks à leur main

De son avance de 55-50 au repos, Dallas ne s’arrête pas là. Naji Marshall et P.J. Washington remettent le couvert à 3-points et les Mavericks prennent 12 longueurs d’avance. Les Lakers sont à réaction, avec LeBron James en chef de file. Ils font l’élastique, de +6 à +10 puis +5 sans jamais vraiment parvenir à enchaîner. Et comme dans le deuxième quart-temps, la sanction tombe avec cette fois Jaden Hardy comme bourreau. Comme Klay Thompson, l’arrière plante trois banderilles extérieures de suite, cette fois en à peine plus d’une minute. Quentin Grimes, remarquable, y va à son tour d’un nouveau tir à 3-points et le trou est cette fois fait (89-73).

Il est même fait pour de bon. Dalton Knecht sort de sa boîte pour tenter de ramener les siens, mais les Lakers n’y sont plus vraiment. Sur les rotations défensives comme au rebond, les joueurs de JJ Redick ont un temps de retard.

Quentin Grimes et PJ Washington terminent le boulot derrière l’arc pour achever les visiteurs, pas aidés par les cinq petits points du tandem James – Davis dans le dernier acte. L’écart gonfle même un peu artificiellement dans les dernières minutes avec un ultime 9-0 et près de cinq minutes sans marquer pour L.A..

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas a pris feu de loin. 6/11 pour Quentin Grimes pour un record en carrière égalé et 23 points, 3/6 pour Klay Thompson et Jaden Hardy ou encore 3/3 pour P.J. Washington… Les Mavericks n’ont pas hésité à artiller à longue distance pour faire voler en éclats la défense des Lakers. Le 18/38 final fait toute la différence.

– Les Lakers dominés dans l’envie. Pourtant plus richement dotée en stars, l’équipe californienne n’a pas toujours mis tous les efforts nécessaires pendant 48 minutes. Cela se paie cash contre une équipe peut-être moins talentueuse, mais qui a joué le coup à fond toute la soirée. Dallas termine notamment avec un +11 au rebond, +8 aux points sur deuxième chance et +12 aux points dans la raquette.

