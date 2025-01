L’infirmerie des Mavericks continue de se remplir

Malade, Kyrie Irving n’avait pas joué contre les Cavaliers mais la mauvaise nouvelle, pour lui comme pour les Mavericks, c’est qu’il est touché au niveau des lombaires et va devoir manquer une à deux semaines de compétition. Pas de Luka Doncic, ni de Kyrie Irving, sans oublier Dante Exum qui n’a toujours pas joué cette saison.

Un constat peu reluisant, qui s’est aggravé face aux Grizzlies. En début de deuxième quart-temps, Daniel Gafford se bat au rebond offensif avec John Konchar. Sa cheville gauche tourne et le pivot s’effondre, tapant plusieurs fois sur le parquet. Il va ainsi rejoindre ses coéquipiers à l’infirmerie, décidément bien remplie.

« On va voir comment il se sent, mais il sera sans doute absent un moment », confirme Jason Kidd. « Ça fait partie du jeu et malheureusement, ça nous tombe dessus. On a l’impression de perdre un joueur par jour. Donc, c’est aux autres de monter d’un cran. »

« On peut gagner des matches peu importe qui est sur le parquet »



Sauf que ses nombreux absents pèsent sur les performances des Mavericks, battus contre les Grizzlies et qui restent sur cinq défaites d’affilée et même six revers en sept matches depuis le mauvais Noël contre Minnesota, avec la blessure de Luka Doncic sous le sapin.

« C’est évident que c’est compliqué de faire avec les blessures cette saison. Mais on est des professionnels, donc on doit faire le boulot et être prêt », annonce ainsi PJ Washington. « C’est dur quand beaucoup de bons joueurs sont absents mais ça fait partie du jeu, il faut faire avec. On doit être meilleur défensivement et on peut gagner des matches peu importe qui est sur le parquet. »

Même discours chez Dereck Lively II. « Peu importe les joueurs sur le terrain, peu importe les blessés, peu importe les épreuves, on doit s’encourager les uns les autres. On doit s’appuyer sur l’autre et chacun doit élever son niveau. Il y a des moments où on se regarde et on se demande ‘et maintenant ?’. Ce n’est pas ça qui va nous porter là où veut être. On doit apprendre de nos erreurs et on doit être meilleur », conclut l’intérieur.