Jaren Jackson Jr. beaucoup trop costaud pour les Mavericks

Retour à domicile bien négocié pour les Grizzlies. Après un « road trip » compliqué à l’Ouest, les hommes Taylor Jenkins ont retrouvé le chemin de la victoire (119-104) à l’issue d’un match où au moins deux cadres manquaient de part et d’autre (Ja Morant, Desmond Bane ; Luka Doncic, Kyrie Irving).

Les Grizzlies peuvent remercier leur homme fort du moment, Jaren Jackson Jr., qui a harcelé tout au long de la soirée les intérieurs d’en face. Ces derniers n’ont pas réussi à contenir son alliage de puissance et de vitesse balle en main. « JJJ » a été bien soutenu par Scotty Pippen Jr. (18 points), très solide dans le final, et le rookie Jaylen Wells auteur de son premier « double-double » (17 points et 11 rebonds).

Avant de voir Memphis gagner pour la 10e fois lors de ses 11 derniers matchs à domicile, les Texans ont vendu chèrement leur peau sans leurs leaders. Derrière l’adresse initiale de Spencer Dinwiddie, Klay Thompson et PJ Washington, les visiteurs avaient même bouclé le premier quart-temps avec 10 points d’avance (26-36).

Cet écart avait été effacé dans le second quart-temps, à l’issue duquel les visiteurs avaient repris les commandes du match (56-55). Jaren Jackson Jr. a ensuite imposé ses muscles pour offrir une dizaine de points d’avance à son équipe. Mais Jaden Hardy et les siens sont restés en embuscade pendant une bonne partie du quatrième quart-temps.

Sur un nouveau panier primé du remplaçant, Dallas ne pointait qu’à deux possessions à 10 minutes de la fin (95-89). Mais les visiteurs avaient trop de mal à ralentir la vista de Scotty Pippen Jr., tandis que Jay Huff signait le « dagger » derrière l’arc à une minute de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaren Jackson Jr. niveau All-Star. Si les Grizzlies doivent être représentés au match des étoiles, on voit mal comment une seconde sélection pourrait échapper à l’intérieur. Pour la troisième fois depuis la mi-décembre, « JJJ » passe la barre des 30 points et pour la troisième fois, la victoire est à l’arrivée pour les Grizzlies. En l’absence de Ja Morant, il assume ses responsabilités. Sur ses six dernières sorties, Jaren Jackson Jr. tourne à 28 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne.

– Les Mavs continuent de perdre du terrain. Avec cinq revers de suite, les Texans affichent la pire dynamique de l’Ouest. Avec 20 victoires pour 16 défaites, les Mavs ont glissé à la 6e place de leur conférence. Et leur calendrier pourrait ne pas les aider à remonter la pente : ils accueillent un concurrent direct, les Lakers, un adversaire plus modeste (Blazers) puis surtout les Nuggets à deux reprises.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.