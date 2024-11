Stats & Highlights | Les Rockets enfoncent les Sixers, les Nets continuent de surprendre

Malgré les 30 points d’Anfernee Simons pour les Blazers, les Pacers continuent d’engranger les victoires à domicile, derrière Tyrese Haliburton (28 points, 10 passes), décidément bien plus à l’aise à la maison, mais aussi Pascal Siakam (29 points) et Bennedict Mathurin (24 points, 10 rebonds).

Aucun souci pour le Magic, qui reste invaincu à domicile (9-0) en dominant facilement les Bulls, derrière l’activité de son backcourt : 31 points et 7 passes pour Jalen Suggs, 24 points pour Kentavious Caldwell-Pope.

En prolongation, les Rockets enfoncent les Sixers grâce aux 41 points de Jalen Green, bouillant en début de match, alors que c’est Alperen Sengun (22 points, 14 rebonds, 7 passes) qui a pris les choses en main sur la fin. Toujours sans Joel Embiid et Paul George, Philadelphie a pu compter sur l’apport de Guerschon Yabusele (22 points) alors que Tyrese Maxey et Jared McCain ont beaucoup tenté pour éviter une nouvelle défaite. Résultat : 39 points à 14/34 pour le premier et 15 points à 6/19 pour le second…

James Harden a profité de son passage à Washington pour se faire plaisir. Il y signe son meilleur match de la saison, avec 43 points à 13/22 au tir, et 7 passes décisives. Bilal Coulibaly (3 points à 1/6 au tir, un +/- terrible de -43) et les autres Wizards n’ont jamais réussi à l’empêcher d’aller où il le voulait, et de prendre les tirs qu’il voulait.

Un passage à l’Ouest parfait pour Brooklyn

Désormais remplaçant, malgré le nouveau passage de Ja Morant à l’infirmerie, Marcus Smart a tenu à rappeler qui il était face aux Pistons. Avec 25 points à 7/11 de loin, plus 5 passes, en 20 minutes, l’ancien « Défenseur de l’année » s’est bien amusé, et les Grizzlies enchaînent une quatrième victoire consécutive.

Première victoire à l’extérieur cette saison pour les Raptors, qui ont profité des malheurs des Pelicans pour aller s’imposer en Louisiane, derrière les 24 points d’Ochai Agbaji et de Jamison Battle. Les hommes de Willie Green, qui récupéraient pourtant Dejounte Murray, ont seulement tenu un quart-temps et demi, avant de lâcher face au rythme offensif imposé par les visiteurs.

Les Nets n’en finissent eux plus de surprendre et ils viennent donc de battre successivement les Kings, les Warriors puis les Suns lors de leur « road trip » à l’Ouest. Pourtant, il leur manque du monde, mais cette équipe a du cœur, derrière Dennis Schröder (29 points). Cette fois, c’est Tyrese Martin (30 points) qui est la surprise du chef !

Enfin, les Nuggets ont assuré face au Jazz derrière les 30 points, 10 rebonds et 7 passes de Nikola Jokic.

Indiana – Portland : 121-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 94 MIA 98 CLE 124 ATL 135 IND 121 POR 114 ORL 133 CHI 119 PHI 115 HOU 122 WAS 96 LAC 121 DAL 129 NYK 114 MEM 131 DET 111 MIN 104 SAC 115 NOR 93 TOR 119 SAS 101 LAL 119 PHO 117 BRO 127 UTH 103 DEN 122 GSW 101 OKC 105

Orlando – Chicago : 133-119

Philadelphie – Houston : 115-122

Washington – LA Clippers : 96-121

Memphis – Detroit : 131-111

New Orleans – Toronto : 93-119

Phoenix – Brooklyn : 117-127

Utah – Denver : 103-122

