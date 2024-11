Tyler Herro répond à Tidjane Salaün pour sauver le Heat

Même menés de 20 points dans cette partie, les Hornets n’ont pas abandonné et ils ont bien cru réussir le « hold-up » dans la dernière minute face au Heat. Mais Tyler Herro (27 points, 8 rebonds, 5 passes) a répondu présent dans les derniers instants pour empêcher LaMelo Ball (32 points, 10 rebonds, 7 passes), Tidjane Salaün (17 points, 3 interceptions) et consorts de l’emporter.

Si le Heat démarre fort (14-2) grâce à l’adresse extérieure de Duncan Robinson, les Hornets se mettent vite à recoller grâce à des paniers primés de LaMelo Ball couplés à l’activité de la paire française, Tidjane Salaün – Moussa Diabaté, sur deuxième chance (26-26).

Vasilije Micic et Jaime Jaquez Jr. se donnent ensuite la réplique en sortie de banc et l’écart ne bouge pas, jusqu’à ce « run » de 13-2 de Miami, symbole d’une efficacité retrouvée derrière la ligne, qui punit cette équipe de Charlotte poussée à commettre des erreurs (50-39).

Diabaté toujours aussi précieux

Comme le Heat attrape chaud collectivement à 3-points, l’écart s’aggrave après la pause et les Hornets ne parviennent pas à réagir à cause de leur maladresse criante au shoot, malgré les pertes de balle floridiennes ou de nombreux rebonds offensifs arrachés par Moussa Diabaté (75-58).

En réussissant des stops et surtout des tirs, avec Brandon Miller et en particulier LaMelo Ball, Charlotte grignote peu à peu son retard dans une salle en pleine ébullition. Après un énième rebond de Diabaté, Tidjane Salaün fait carrément passer les siens devant dans la dernière minute, sauf que Tyler Herro lui répond de loin avant de réussir une interception et des lancers-francs qui scellent la victoire de Miami (98-94). Même si Cody Martin en a aussi eu deux pour égaliser à 96 partout… En vain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jimmy Butler « benché » dans le quatrième quart-temps ? On ignore s’il s’agissait d’un choix stratégique ou d’un pépin physique, mais le All-Star du Heat n’est en tout cas pas entré en jeu de tout le dernier acte. Même quand Erik Spoelstra voyait les Hornets recoller progressivement puis passer devant dans le « money-time ». Au vu de la faible production statistique de l’ailier (6 points, 4 rebonds et 3 passes en 25 minutes…), il se peut que son manque d’agressivité en attaque ne soit pas étranger à cette décision. À moins que ce ne soit à cause de cette image où on l’a vu se tenir le dos dans le troisième quart-temps. Intrigant…

– Tyler « super Herro ». Sans Jimmy Butler, c’est l’arrière de Miami qui a donc assumé ses responsabilités dans les moments chauds pour la franchise floridienne. Auteur de 10 points dans les cinq dernières minutes et impliqué sur les cinq derniers paniers de son équipe, le joueur de 24 ans était le seul capable de créer quelque chose pour le Heat en attaque. Surtout, il a haussé le ton sous pression, entre son 3-points pour repasser devant à 28 secondes de la fin ou son interception sur la possession suivante.

– Un Tidjane Salaün record et un Moussa Diabaté très fort. Le héros de la soirée côté Hornets aurait pu être Français, mais Tyler Herro en a décidé autrement. Avant que celui-ci ne force la décision, ce sont effectivement Salaün à 3-points et Diabaté au rebond offensif qui avaient redonné l’avantage à Charlotte à 42 secondes de la fin, tandis que les coéquipiers de LaMelo Ball étaient encore à -17 en début de quatrième quart-temps. Sauf que, même avec moitié moins de balles perdues, quatre fois plus de rebonds offensifs et 25 tirs en plus, ils n’ont pas pu éviter une troisième défaite de rang.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.