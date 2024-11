Les Kings font tomber la pluie pour s’imposer chez les Wolves

Domantas Sabonis avait clairement envie de se frotter à Rudy Gobert, d’imposer sa puissance. Le Lituanien ne le fera pas toujours avec réussite, mais il pèse et les Kings sont dans le match.

Anthony Edwards aussi, avec ses shoots à 3-pts, dans un premier quart-temps équilibré (33-31). Les Wolves connaissent ensuite une panne d’adresse à 3-pts. Les Kings en profitent pour passer un 11-0 et prendre l’avantage. Keon Ellis frappe deux fois à 3-pts pour conclure la première période, dominée par Sacramento (57-69).

Le troisième quart-temps est très brouillon, avec beaucoup de shoots ratés, de ballons perdus et de fautes. Domantas Sabonis prend d’ailleurs sa cinquième faute au mitan de ce quart-temps. Cette fois, ce sont les joueurs de Chris Finch qui sautent sur l’occasion pour passer un 7-0 et prendre les commandes (86-81). Julius Randle impose ensuite sa puissance près du cercle en début de dernier acte et les Wolves semblent avoir la main.

Mais le retour de Domanatas Sabonis et l’adresse des Kings vont faire la différence. Le All-Star mais aussi Malik Monk et De’Aaron Fox trouvent la cible à 3-pts. Minnesota ne peut rien faire et doit constater les dégâts, avec des Kings qui passent devant et font l’écart. Les troupes de Mike Brown s’imposent 104-115.

La crise est profonde chez les Wolves, sifflés par leurs fans, qui enregistrent une quatrième défaite de suite…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les efforts confus d’Anthony Edwards. L’arrière est le symbole de son équipe. Il a passé beaucoup de temps à dribbler, sans être toujours tranchant, et à se plaindre auprès des arbitres lors de ses pénétrations. Avec 29 points, il a existé et porté ses coéquipiers, surtout en première période, mais son 9/24 au shoot n’est pas beau à voir et il n’a pas pesé dans le « money time ».

– Les Wolves n’ont pas tué le match au moment de la 5e faute de Domantas Sabonis. Quand le Lituanien prend sa 5e faute, au milieu du troisième quart-temps, les Wolves sont menés 72-77. Quand il revient, au début du dernier, ils mènent 89-81. Ils ont donc passé un 17-4, en moins de huit minutes, pendant son absence. C’est très bien, mais il aurait fallu faire encore plus pour s’assurer la victoire. Huit points d’avance, alors que les Wolves ont été si maladroits dans le jeu, ce n’était pas assez.

– Une pluie de 3-pts pour finir. Les Kings avaient donc encore un espoir dans le dernier acte. Dans les sept dernières minutes de la partie, les Californiens vont shooter à 6/7 à 3-pts avec des réussites de Sabonis, Monk, Fox et Jae Crowder, qui signe une bonne première avec sa nouvelle équipe. Ils terminent la partie, durant cette séquence de sept minutes, sur un énorme 27-6 !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.