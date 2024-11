Jae Crowder à la relance chez les Kings ?

Du renfort pour les Kings, actuellement dans une mauvaise passe (quatre défaites de rang) et mal embarqués au classement (12e à l’Ouest avec 8 victoires et 10 défaites). ESPN rapporte, en effet, que Jae Crowder est tout proche de rejoindre la franchise californienne, qui avait toujours une place de libre dans son effectif.

Passé par les Bucks la saison dernière (pour 6.2 points et 3.2 rebonds de moyenne à 35% à 3-points), l’ailier de 34 ans n’était pas parvenu à retrouver une équipe depuis, malgré un essai à… Sacramento courant septembre.

Joueur expérimenté et de caractère, qui a connu deux participations aux Finals (2020, 2021) en douze ans dans la ligue, il viendrait s’asseoir sur le banc pour faire souffler DeMar DeRozan et Keegan Murray sur les postes 3/4.

Réputé pour sa défense et son shoot extérieur, Jae Crowder devrait alors faire face à la concurrence de Kevin Huerter, Trey Lyles ou encore Doug McDermott sous les ordres de Mike Brown chez les Kings. Une fois son contrat officialisé, il pourrait être disponible dès ce soir chez les Wolves, alors que DeMar DeRozan est déjà forfait à cause de ses douleurs au dos et que Trey Lyles ratera trois à quatre semaines à cause d’une élongation au mollet.

Jae Crowder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DAL 78 17 38.4 32.8 64.4 0.5 2.0 2.4 1.2 1.6 0.8 0.6 0.2 5.0 2013-14 DAL 78 16 43.9 33.1 75.4 0.6 1.9 2.5 0.8 1.3 0.8 0.5 0.3 4.6 2014-15 * All Teams 82 20 42.0 29.3 77.3 0.9 2.7 3.6 1.2 1.7 0.9 0.6 0.3 7.7 2014-15 * BOS 57 24 41.8 28.2 76.2 1.1 3.6 4.6 1.4 2.0 1.0 0.7 0.4 9.5 2014-15 * DAL 25 11 43.4 34.2 90.9 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2 3.6 2015-16 BOS 73 32 44.3 33.6 82.0 1.0 4.2 5.1 1.9 2.7 1.7 1.1 0.5 14.2 2016-17 BOS 72 33 46.3 39.8 81.1 0.7 5.1 5.8 2.2 2.2 1.0 1.1 0.3 13.9 2017-18 * All Teams 80 26 40.4 32.3 81.8 0.7 2.7 3.4 1.2 2.3 0.8 0.9 0.3 9.7 2017-18 * CLE 53 25 41.8 32.8 84.8 0.8 2.5 3.3 1.1 2.3 0.8 0.8 0.2 8.6 2017-18 * UTH 27 28 38.6 31.6 76.8 0.7 3.1 3.8 1.5 2.3 0.9 1.2 0.3 11.8 2018-19 UTH 80 27 39.9 33.1 72.1 0.8 4.1 4.8 1.7 2.1 0.8 1.1 0.4 11.9 2019-20 * All Teams 65 29 40.1 34.3 77.6 0.8 5.1 5.9 2.5 2.2 1.1 1.1 0.4 10.5 2019-20 * MEM 45 29 36.8 29.3 78.9 0.9 5.3 6.2 2.8 1.9 1.0 1.2 0.3 9.9 2019-20 * MIA 20 28 48.2 44.5 73.3 0.6 4.8 5.4 1.8 2.9 1.3 0.8 0.5 11.9 2020-21 PHX 60 28 40.4 38.9 76.0 0.5 4.2 4.7 2.1 2.1 0.8 0.9 0.5 10.1 2021-22 PHX 67 28 39.9 34.8 78.9 0.5 4.8 5.3 1.9 2.6 1.4 0.8 0.5 9.4 2022-23 MIL 18 19 47.9 43.6 83.3 0.9 2.9 3.8 1.5 1.5 0.7 0.4 0.3 6.9 2023-24 MIL 50 23 42.2 34.9 72.2 0.6 2.6 3.2 1.3 1.5 0.8 0.5 0.2 6.2 Total 803 25 41.9 34.8 77.7 0.7 3.5 4.2 1.6 2.0 1.0 0.8 0.3 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.