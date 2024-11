Les Lakers stoppent la série des Spurs de Victor Wembanyama

Les Spurs de Victor Wembanyama ont terriblement manqué de consistance. En back-to-back après sa victoire poussive chez le Jazz, San Antonio a été contraint de rendre les armes face aux Lakers (119-101). En ouverture de la NBA Cup il y a deux semaines, les protégés de l’Alamo City n’étaient pas passés loin de faire tomber les hommes de JJ Redick.

Cette fois, les Californiens, au lendemain de leur lourde défaite à Phoenix, ne se sont pas fait peur… « On aurait dû se concentrer sur les choses essentielles et être appliqués à exécuter le bon système (au bon moment) », regrette « Wemby », sa capuche noire sur la tête, la mine déconfite. « Sans cela, notre jeunesse prend le dessus. »

Les Spurs veulent « construire et apprendre » de cette défaite

Mis sur les bons rails par leur surprenant rookie, Dalton Knecht (20 points dont 10 inscrits dans le 1er quart-temps) et par un D’Angelo Russell rayonnant (17 points à 7/11 aux tirs), les Lakers ont rapidement mené la danse. Avec une belle capacité à se projeter vers l’avant et à jouer à l’intérieur (58 points dans la raquette), Anthony Davis (19 points à 8/14 aux tirs) et sa bande ont rapidement débordé les Spurs, visiblement pas assez concernés.

« On n’a pas su répondre à leur intensité physique et on a parfois manqué de conviction dans ce qu’on faisait et c’est assez décevant car les Lakers, surtout avec LeBron James et Anthony Davis à leur tête, sont toujours prêts à jouer et ne vous donneront rien », souffle Mitch Johnson, qui espère « construire et apprendre » de ce revers.

Car ses Spurs ont été incapables de perforer la défense californienne, pourtant loin de compter parmi les plus imperméables de la ligue. Chris Paul a bien tenté de dynamiser l’attaque texane mais ses coéquipiers n’ont guère trouvé d’inspiration, notamment à longue distance (14/40 à 3-points).

Les Spurs, qui restaient sur quatre victoires de rang avant la réception des Angelinos, n’ont pas réussi à maintenir durablement une pression sur leurs hôtes du soir. Plusieurs fois en deuxième mi-temps, les hommes de Mitch Johnson sont revenus sous la barre des cinq points mais à chaque fois, ils se sont fait reprendre par les Lakers. Comptant une dizaine de points d’avance une majeure partie de la rencontre, Los Angeles a fini par s’imposer sans trop forcer, grâce à l’apport de son bac (119-101). « C’était comme si nous avions quelques périodes où nous jouions un basket solide avec de bons fondamentaux mais quand nous sommes en train de revenir, nous ne tenons pas sur la durée », résume Mitch Johnson.

Après la pause de trois jours pour Thanksgiving, les Spurs iront défier les Kings, le 1er décembre, alors que les Lakers recevront OKC pour un choc de la conférence Ouest, le 29 novembre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Retour à la compétition réussi pour Devin Vassell. S’il a parfois monopolisé la ballon, l’arrière des Spurs, touché au genou et absent ces cinq derniers matchs, a terminé la rencontre avec 14 points à 5/10 aux tirs en 22 minutes. « Il a fait un bon match ce soir », salue Mitch Johnson. « Nous savons que Devin est capable de scorer et de nous aider à trouver du rythme. Il faut juste qu’on parvienne à l’intégrer dans nos rotations mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. »

— Victor Wembanyama n’a pas réussi à guider les Spurs vers un 11e succès en 19 matchs. Après sa belle prestation au Jazz (34 points), « Wemby » a été moins adroit derrière l’arc (2/9 à 3-points) mais il a tout de même terminé avec un 6e double-double cette saison (20 points à 9/20 aux tirs et 10 rebonds en 33 minutes).

— Armel Traoré a marqué ses premiers points en NBA. Cinquante-et-unième joueur français à fouler les parquets de la Grande Ligue, l’ancien joueur de l’ADA Blois (Betclic Élite) a été récompensé de sa performance XXL en G-League de la veille (17 points et 22 rebonds, un record des South Bay Lakers). Il a inscrit un panier acrobatique sur lay up à 1:40 minute du terme face à Victor Wembanyama, son ami de longue date et ancien coéquipier.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 94 MIA 98 CLE 124 ATL 135 IND 121 POR 114 ORL 133 CHI 119 PHI 115 HOU 122 WAS 96 LAC 121 DAL 129 NYK 114 MEM 131 DET 111 MIN 104 SAC 115 NOR 93 TOR 119 SAS 101 LAL 119 PHO 117 BRO 127 UTH 103 DEN 122 GSW 101 OKC 105

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).